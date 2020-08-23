Дівчина любить Сочі і може розповідати про це місто годинами

Колишня учасниця групи "ВІА Гра", відома російська співачка і модель Тетяна Котова похвалилася відпочинком у Сочі

Яскрава блондинка поділилася фотографією, зробленою на терасі готелю на тлі розкішних пейзажів, передає Politeka.net.

На ній – червона сукня з дрібним білим малюнком на запах і довгим рукавом, сонцезахисні окуляри, біла сумочка на тонкому ланцюжку і білі кросівки на грубій підошві. Вона сидить на стільці, закинувши ногу на ногу, і виглядає дуже розслабленою.

У підписі до фото вона розповіла, які місця варто відвідати в оксамитовий сезон на Чорноморському узбережжі, де поїсти і на що цікаве подивитися.

У свою чергу шанувальники не поскупилися на компліменти.

"Мені прям дуже подобається твоє червоне плаття, а сама виглядаєш дуже класно😍 😍 😍 😍 😍", "яка красива і класна фотокартка вийшла 😍 ви як завжди чудово виглядаєте💕", "добрий день, яка ви чарівна на цій фотографії, просто ідеал моєї краси, мені б бути такою красивою❤️", "просто дівчинка літа", – пишуть під фото фанати артистки.

Раніше ми розповідали про те, що Тетяна Котова показала себе на природі. На фото зірка позувала в тапках і світлих шкарпетках, а також шортиках і кофтині. Під нею можна побачити світлий топік.

Нагадаэмо, спекотна блондинка з "ВІА Гри" без білизни показала, що ховає під піджаком.

А ще Politeka писала, що розкішна блондинка з "ВІА Гри" Котова показала соковитий ракурс без нижньої білизни.

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "ВІА Гри" позбулася трусиків, прикривши срамоту кавуном.