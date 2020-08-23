Девушка любит Сочи и может рассказывать об этом городе часами

Бывшая участница группы "ВИА Гра", известная российкая певица и модель Татьяна Котова похвасталась отдыхом в Сочи

Яркая блондинка поделилась фотографией, сделанной на терассе отеля на фоне роскошных пейзажей, передает Politeka.net.

На ней – красное платье с мелким белым рисунком на запах и длинным рукавом, солнцезащитные очки, белая сумочка на тонкой цепочке и белые кроссовки на грубой подошве. Она сидит на стуле, закинув ногу на ногу, и выглядит очень расслабленной.

В подписи к фото она рассказала, какие места стоит посетить в бархатный сезон на Черноморском побережье, где покушать и на что интересное посмотреть.

В свою очередь поклонники не поскупились на комплименты.

«Мне прям очень нравится твоё красное платье, а сама выглядишь очень классно😍😍😍😍😍», «Какая красивая и классная фотокарточка вышла😍 Вы как всегда прекрасно выглядите💕», «Добрый день,какая вы обворожительная на этой фотографии, просто идеал моей красоты, мне бы быть такой красивой❤️», «Просто девочка лета👍», – пишут под фото фанаты артистки.

Ранее мы рассказывали о том, что Татьяна Котова показала себя на природе. На фото звезда позировала в тапках и светлых носках, а также шортиках и кофточке. Под ней можно увидеть светлый топик.

Напомним, жаркая блондинка из "ВИА Гры" без белья показала, что прячет под пиджаком.

А еще Politeka писала, что роскошная блондинка из "ВИА Гры" Котова показала сочный ракурс без нижнего белья.

Также Politeka сообщала, что блондинка из "ВИА Гры" избавилась от трусиков, прикрыв срамоту арбузом.