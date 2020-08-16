Известная певица и модель Татьяна Котова показала себя и рассказала про критику
На фото Татьяна позировала в цветочном платье и шляпке на голове. Звезда сидела на стуле за столиком на пляже. На фоне можно увидеть экзотическую растительность. Красотка задрала одну ногу, засветив ее по бедро. Котова смотрела прямо в объектив камеры, а волосы решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"КРИТИКУЙ МЕНЯ ПОЛНОСТЬЮ
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Читая негативные комментарии (которых у меня не так много, спасибо вам за это) я всегда вспоминаю, что чаще всего раздражает в людях то, что ярко проявляется в нас самих", - написала красотка.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая критика? Такой богиней, как вы, можно только восхищаться", "Какая же вы красотка и все правильно говорите! Все так и есть в нашей жизни", "Ты бомба", "Ковбой", "Какая красивая получилась фотография , я просто в полном восторге, мне очень понравилась!!!", " вообще стараюсь не обращать внимания на негатив, меня ничего не бесит".
Сообщалось, что популярная исполнительница Татьяна Котова показала себя на природе.
На фото звезда позировала в тапках и светлых носках, а также шортиках и кофточке. Под ней можно увидеть светлый топик.
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