37-летний российский певец Сергей Лазарев ошеломил публику новым фото, на котором прекрасно все

Как передает Рoliteka.net, артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм. В кадре спокойный с виде Лазарев позирует рядом с грозным львом (правда, нарисованным). Сергей, с легкой ухмылкой на лице, бесстрашно смотрит прямо в раскрытую зубастую пасть.

"Ну да, да! Испугался! 😉 😂#сергейлазарев #лазарев", - подписал необычный кадр певец.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Лазарев смелый"

"Два Льва в одном фото🔥"

"Ну да, лев очень испугался😂"

"Боже мой, какие руки😍😍"

"Бесстрашный лев🦁❤️"

"Лютая фотка 😍👍👍👍💥💥💥. Как всегда, Серёжа красавчик 👍"



"до чего красивый❤️❤️❤️держите меня)"

"Кусь😍🔥"

"Мощное фото. ❤️🔥"

Ранее мы сообщали, Лазарев, которому приписывают роман с певицей Ани Лорак, выставил в соцсети откровенное фото. Артист позировал в раздетом виде, вынырнув из бассейна.

Певец оперся на бортик, мечтательно посмотрев куда-то вдаль.

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось!», - подписал он этот снимок.

«Какой Вы красивый! Очень крутые фото!», «А почему вы такой горячий?», «Зачем так похудел??? + 6 кг было лучше», «хватит дразниться а», «Залипла на бицуху», «О боже какой мужчина», «И я хочу!!! Сергей фигура огонь!!! Аполлон!», - отреагировала толпа поклонников.

Кроме того, мы писали, что Лазарев поделился еще одним похожим фото, на котором предстал крупным планом. Певец похвастался рельефной грудью, скинув лишнюю одежду.

Напомним, Лазарев неожиданно рассказал, кому принадлежит Крым: "Тридцать лет я жил с мыслью, что..."

Также Politeka писала, что Лазарев ошарашил появлением с экс-любовницей и ее дочерью, Лорак не выдержала: «Они даже похожи...».