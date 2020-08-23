31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна", поділилася в Instagram новим перетворенням
Кілька днів тому нарешті стартували зйомки шоу "Холостячка", де в головній ролі опиниться актриса Ксенія Мішина. Зірка почала рідше ділитися новими постами, а також з обережністю розповідати про зміни, що відбуваються в її житті.
Цього разу в новому і стильному орбазі Ксенія захопила змінами і розповіла про хлопців, які перевіряють все на собі і пояснюють людям простими словами, як медитація допомагає боротися зі страхами, як перестати хворіти щозими завдяки холодному душу вранці і як йога знайомить нас зі своїм тілом, допомагає його нарешті відчути і полюбити.
«Ми всі постійно кудись біжимо. Ви помічали? І в цьому поспіху іноді так не вистачає простого людського щастя - коли можна усвідомлено дихати, пити чай, дивлячись на заходи, спостерігати за зірками. В цьому і проявляється любов до себе - в здатності зупинитися і зробити те, що я хочу прямо зараз.
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До речі, Ви в курсі що зараз Серпневий зорепад ?) я пам'ятаю, живучи в Криму я щоліта чекала цієї події ... це неймовірно красиве і вражаюче природне явище ❤️
Так ось, для вищесказаного уповільнення, перезавантаження і спостереження за собою є дуже багато інструментів. Нещодавно я дізналася про хлопців - @wake_up_people_life, які роблять ретрити і вже в кінці серпня кожен з вас-хто постійно втомлюється, ледве прокидається вранці, не розуміє своєї цінності і просто не бачить сенсу щось продовжувати - може поїхати на кілька днів на природу за Київ і перезавантажитися», - розповідає Ксенія.
Фанати тут же відреагували:
"Мішина, яка ж ти красива😍 😘", «Боже Мішина так прекрасна навіщо їй ця показуха на публіку», «краса красою, але організація здорово скидається на секту. Буду рада, якщо я помиляюся. Нехай у Вас все вийде ❤️❤️❤️", " ша, ніхто нікуди не біжить, Всі дивляться на Ксюшу!😊 😊 » , «Красуня 😍 це в ботсаду?",»Гарненька холостячка🔥 🔥 🔥".
Актриса з шатенистой красуні перевтілилася в ефектну блондинку з рівними локонами і вразила всіх:
«Подумавши ... 🤍», - загадково підписала Ксенія.
Фанати відразу ж відповіли:
"У темному кольорі краще", " Ні, не треба. Що ти накоїла? Давай назад)))», «краще не думати, брюнеткою крутіше❤️», «Нееет, краще з темнимии», «Ні, тільки не блонд. Він категорично Вам не йде. З вашим природним кольором волосся набагато краще😉 👍«,» [краще брюнеткою), а так прям як копія Ратаковскі🙄❤️«, "Королева 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍" Ні, не треба) тобі Брюнет відмінно ,і до лиця!)».
Нагадаємо, що Ксенія Мішина стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".
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