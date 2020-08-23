Дочка популярної російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка зараз бореться з раком, Ганна, продовжує приміряти образ ділової жінки

24-річна модель і починаюча актриса поділилася парою знімків із серії, зробленої на вулицях Москви після дощу, передає Politeka.net.

На кадрах, один з яких кольоровий, а другий – чорно-білий, вона позує в білому плащі, шифоновій хустці бежевого кольору, а образ доповнюють сонцезахисні окуляри у великій білій оправі.

"Така ділова🤓 👩 🏼 💻", - підписала публікацію дівчина.

"Дуже красива 😻❤️Прекрасного дня вам❤️", "твої фотографії як окремий вид мистецтва ❤ ️ 😍", "як іде Вам, Ганнуся ! 😍❤️ Відразу згадала маму Вашу в Коді апокаліпсису, там був схожий образ! Дуже елегантно, як француженка з фільмів тих часів! 😍 😍 ❤ ️", "Анют, ти дуже красива😻. Не можу відірвати очей", "ти просто королева краси🥵❤🔥", "Красуня, най най 😍❤️", "Дуже класний образ і фото! 👏 👏", "Такииий погляд😍❤️", - зазначають у коментарях.

Раніше ми розповідали, що Анна ошелешила шанувальників словами про початок нового шляху.

"Якщо подумати, то осінь для багатьох – це початок нового шляху, хтось перший раз в перший клас, хтось в інститут, хтось повертається з відпусток до роботи. В цілому, це час коли треба зібратися з думками, щоб йти вперед і далі", – написала вона в соцмережі.

Нагадаємо, батько Жанни Фріске здивував словами про хворобу Заворотнюк: "Спочатку стало краще, а потім...".

Як повідомляла Politeka, хвора на рак Заворотнюк вирішила перервати мовчання через рік, стан актриси різко змінився.

Також Politeka писала про останню надію на порятунок Заворотнюк, батько Жанни Фріске не стримався.