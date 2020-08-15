Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, о чем мечтает в данный момент

На своей странице в социальной сети Инстаграм 24-летняя красотка поделилась снимком, сделанном на мокрой после дождя улице Москви, передает Politeka.net.

Девушка позирует в белом плаще, бежевом легком платке, темных очках и босоножках на тонких бретельках. Анна идет по пешеходному переходу, излучая уверенность и целеустремленность.

«Смотря на эту фотографию, очень хочется сидеть где-нибудь в Париже и отламывать кусочек🥐 с видом на Эйфелеву башню💋 Кстати, интересный факт, башню могли построить не в Париже. Первоначально Эйфель предложил свой проект властям Испании, но те не оценили такую задумку железнодорожного инженера. В результате Барселона лишилась перспективной достопримечательности, а Франция обрела один из своих символов», – подписала снимок Заворотнюк и поинтересовалась у фолловеров, какие еще факты об Эйфелевой башне знают они.

«красотка вся в маму ♥️», «Шикарная леди!», «Анечка, вы сногсшибательная❤️», «Нереальная 😍😍😍😍😍», «Красотка! Надеюсь, скоро все мы будем сидеть в Париже, а не в Москве 😂🤤», «невероятная 🤤💔», «ты тут просто вау вау🔥 фото бомба💣 просто мадам♥️», – пишут в комментариях восторженные пользователи.

Отметим, что девушка любит проводить время в тропических странах, также наведывается Анна и в Голливуд, рядом с которым прошли ее детские годы. Девушка родилась 14 января 1996 года в семье миллионера Дмитрия Стрюкова и актрисы Анастасии Заворотнюк. Первые годы своей жизни девочка провела в России, но потом семья переехала в США. До 2004 года семейство оставалось в Лос-Анджелесе, где Аня пошла в школу. Но после того, как Анастасию утвердили на роль в проекте «Моя прекрасная няня», они снова вернулись в Москву.

После окончания школы девушка поступила в Высшую школу современных социальных наук МГУ, откуда была отчислена за прогулы. Позже Анна нашла свое призвание в продюсировании, получив диплом американского университета.

Поклонники отмечают, что она очень похожа на свою знаменитую мать.

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