Отец Жанны Фриске знает, как спасти больную раком Заворотнюк

История болезни Анастасии Заворотнюк взбудоражила всех неравнодушных к ее творчеству людей. Кроме того, ситуацией в жизни актрисы «болеет» и Владимир Фриске – отец погибшей от рака певицы Жанны Фриске. Он рассказал изданию Собеседник.ру, что может помочь актрисе в борьбе с раком, пишет Politeka.net

Больше года Анастасия Заворотнюк борется за жизнь – у актрисы было диагностировано страшное заболевание – глиобластома, один из самых трудноизлечимых форм рака. Больше года Заворотнюк борется за жизнь, она перенесла несколько сложнейших операций и рядом с ней постоянно находится ее супруг Петр Чернышев. Сейчас, по сведениям некоторых СМИ, актриса находится в своем доме в поселке Крекшино.

«Речи о полной победе Насти над заболеванием не идет, – сообщил наш источник. – Она будет продолжать лечение. Сейчас в ее состоянии наметилось улучшение. Все надеются на чудо» - пишут источники в СМИ.

Переживает за здоровье Заворотнюк и отец умершей от рака Жанны Фриске – Владимир Фриске. Мужчина отмечает, что нельзя судить об улучшении, если человека отпустили из больницы.

«Трудно сказать, хорошо это или плохо, когда человека отпускают из больницы. Нам тоже разрешили в какой-то момент побыть дома. Тогда Жанне стало лучше, и на протяжении четырех месяцев все было хорошо. А потом резко наступило ухудшение. И за семь месяцев она ушла. Неизвестно, как будет в случае с Настей. Дай Бог, чтобы все было хорошо. И чтобы лечение помогло этой девочке!» – говорит мужчина.

Кроме того, отец Фриске утверждает, что Анастасию лечат от опухоли мозга лекарством, которое в свое время предлагали Жанне. Однако, до Фриске это лекарство так и не дошло. Владимир Фриске отмечает, что лекарство тогда до ее дочери не дошло, поскольку против него был ее муж – Дмитрий Шепелев.

«Шепелев тогда не захотел. Он все прятался от этого лекарства. Хотя нам говорили, что это очень хорошее средство, которое убивает вирусы. Нам предлагал его профессор из Санкт-Петербурга. Нужно было туда ехать, наблюдаться. Но Шепелев не захотел. Хотя, быть может, что-то из этого и получилось бы» - рассказал Фриске.

Фриске надеется, что Заворотнюк сможет победить болезнь и выйти на сцену, чтобы продолжать радовать соскучившихся по ней зрителей.

Напомним, сын Заворотнюк вырос настоящим красавчиком, девушки аж пищат: "Люблю тебя"

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк ошеломила видом в тесном топе: «очень тяжело, нужно время»

Также Politeka писала, что оставшаяся без волос Заворотнюк готовится к прощанию: "Я буду скучать"