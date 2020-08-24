Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, пограла пишним бюстом

Зірка регулярно публікує в Instagram спекотні кадри, повідомляє Politeka.net. Модель нещодавно зробила нову операцію зі збільшення грудей, і тепер її форми виглядають більш спокусливо.

Цього разу Омович розмістила в сторіз кадр у відвертому топіку. Зірка робила селфі в дзеркало, поставши в рожевому топіку, під яким не було білизни.

Великі принади заховалися під тканиною, засвітивши найпотаємніше. Пікантності додавало те, що топ був зав'язаний між грудьми грайливим вузликом.

Здавалося, принади ледь трималися від того, щоб не показатися назовні.

Не можна не помітити тонку талію красуні, а також її ідеальний прес.

Маленькі джинсові шортики на ремінці виглядали на Олені цікаво.

Зірка пограла з волоссям, її губи і вії були підкреслені.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднені в сторіз.

Нагадаємо, Олена Омович позувала біля дзеркала, роблячи селфі. При цьому її великі принади ледь не вистрибували з піджака. Виявилося, модель "забула" надіти під одяг що-небудь.

Фото вийшло дуже спокусливим, груди "налилася" під червоною тканиною.

Раніше ми писали, що Олена Омович позувала в крихітному бікіні, яке практично не приховує груди шостого розміру. Вона показала фанатам тонку талію і пружний плоский живіт, а також повна відсутність хоч краплі жиру на стегнах.

За годину фото зібрало понад дев'ять тисяч лайків, а шанувальники не поскупилися на компліменти.

Нагадавши, Українська Кардашьян зігнулася і приголомшила пікантною позою в міні-бікіні.

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян прикрасила свій шостий розмір міні-бікіні, кадри краси.

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян натягнула на величезний бюст бікіні на невидимих бретельках.