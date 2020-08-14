Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя на отдыхе в Одессе

На фото красотка показалась в черном купальнике, а сверху можно увидеть прозрачную накидку. Алена собрала волосы в тугой узел, показывая без стыда свой шестой размер, который еле вместился в бикини. На кадрах можно увидеть и татуировку, которую можно заметить за "золотой" веревочкой трусиков. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как же классно в этом отеле! Вот смотрю,и восхищаюсь, в Украине столько красивых мест и локаций,всё своё и на приличном уровне", "Везде хороша", "Прекрасная", "Обе огонь", "Это прекрасно", "Купальник огонь, и вы в нем бомба", "Прекрасная королева".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович поразила откровенными кадрами из СПА-салона.

Модель позировала на кушетке в белом халате, который распахнула. Как оказалось, Алена была в одних трусиках.

Грудь звезда старалась запрятать под кроями белой ткани. Однако большие прелести, так и хотели показаться.

Мы писали, что известная модель Алена Омович показала себя и рассказала о контенте.

На фото красотка позировала в топе и юбке белого цвета. Омович без стыда спустила бретельки, показывая пышный бюст. Волосы Алена оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры.

Напомним, украинская Кардашьян вывалила шестой размер на обозрение счастливой публики

Также Politteka писала, что украинская Кардашьян еле вместила шестой размер в узенький топ

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян выставила напоказ свои «персики» в купальнике не по размеру



