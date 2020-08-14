Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя на отдыхе в Одессе

На фото красотка показалась в черном купальнике, а сверху можно увидеть прозрачную накидку. Алена собрала волосы в тугой узел, показывая без стыда свой шестой размер, который еле вместился в бикини. На кадрах можно увидеть и татуировку, которую можно заметить за "золотой" веревочкой трусиков. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

View this post on Instagram

1 или 2?😈 Там в сторис делюсь акцией от Parfumcity 😱Заказывайте ароматы, пишите честный отзыв и выставляйте в сторис ✨Я буду репостить 😈Очень интересно вообще мнение о качестве ароматов ✨Кто уже заказал, тоже загружайте в сторис честный отзыв👌🏻

A post shared by Alena Omovych (@alena_omovych) on

Популярные статьи сейчас

Пенсии и премии разворовали, денег не дождутся тысячи украинцев: "За июнь и июль..."

Максим Галкин и Киркоров не сдержали эмоций, узнав о важных переменах в семье Орбакайте: "Surprise!"

"Сваты" понесли большую потерю, Женька осиротела: что случилось с главной героиней

Рудницкая попала в неприятность после прощания с сыном Виктора Павлика: "прямо за рулем..."
Показать еще

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как же классно в этом отеле! Вот смотрю,и восхищаюсь, в Украине столько красивых мест и локаций,всё своё и на приличном уровне", "Везде хороша", "Прекрасная", "Обе огонь", "Это прекрасно", "Купальник огонь, и вы в нем бомба", "Прекрасная королева".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович поразила откровенными кадрами из СПА-салона.

Модель позировала на кушетке в белом халате, который распахнула. Как оказалось, Алена была в одних трусиках. 

Грудь звезда старалась запрятать под кроями белой ткани. Однако большие прелести, так и хотели показаться. 

Мы писали, что известная модель Алена Омович показала себя и рассказала о контенте.

View this post on Instagram

Какое из 1/2/3/4/5/6?🖤 Фото для @lior_boutique всегда рвут охваты🔥 Обожаю создавать контент для магазинов...И не важно, что вещи плохо видно...верите нет? Гребут тупо все с моих фотографий😂Если забыла в фотошопе какой-то посторонний предмет убрать, попытаются купить и его 🤣Можете дальше рассказывать, что для магазинов такие фото не катят , но схема работает! И мне пох🥴Секс на фото всегда продавался , продаётся и будет продувался , но вы можете продолжать фонится в комментах, это по сути кроме статистики ни на что не повлияет 😈

A post shared by Alena Omovych (@alena_omovych) on

На фото красотка позировала в топе и юбке белого цвета. Омович без стыда спустила бретельки, показывая пышный бюст. Волосы Алена оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры.

Напомним, украинская Кардашьян вывалила шестой размер на обозрение счастливой публики

Также Politteka писала, что украинская Кардашьян еле вместила шестой размер в узенький топ

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян выставила напоказ свои «персики» в купальнике не по размеру