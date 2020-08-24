Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер покрасувалася у відвертому вбранні

Зірка нерідко публікує спекотні кадри у своєму Instagram, пише Politeka.net. Так, в сторіз з'явилося гаряче відео, де модель позує біля дзеркала, навівши на нього камеру.

Зірка постала в короткому топі, з-під якого стирчав мереживний ліфчик. Принади моделі напружилися, під тканиною. Груди "вилазили" зі сміливого декольте.

Крім того, не можна не відзначити тонку талію красуні - фігура те, що треба.

Стильні легінси також натягнулися на великій п'ятій точці знаменитості. Загалом, образ був дуже стильним і гарячим, завдяки такій сильній відвертості.

На шиї моделі блищав великий ланцюжок, а на плечі висіла крихітна сумочка, що стало відмінним завершенням образу.

Зірка розпустила довге волосся і, дивлячись в телефон, покрутилася перед дзеркалом.

Кадри не отримали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднені в сторіз, але, з упевненістю, можна сказати, що шанувальники захопилися формами кумира.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в обтягуючому костюмі тілесного кольору. Тканина була настільки вузькою, що з "силою" обвила всі достоїнства пишнотілої красуні.

Крім того, прозора сіточка в районі рукавів, талії і ніг надавала нереальної пікантності образу і давала розігратися буйної фантазії шанувальників.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в штанях, топі і накидці чорно-білого кольору. Образ Дженнер доповнила стильними окулярами і сміливим мейкапом. Зірка стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, демонструючи найцікавіше.

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