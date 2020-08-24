Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер покрасовалась в откровенном наряде

Звезда нередко публикует жаркие кадры в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, в сториз появилось горячее видео, где модель позирует возле зеркала, наведя на него камеру.

Звезда предстала в коротком топе, из-под которого торчал кружевной лифчик. Прелести модели напряглись, под прижавшей их тканью. Грудь "вылазила" из смелого декольте.

Кроме того, нельзя не отметить тонкую талию красотки - фигура то, что надо.

Стильные леггинсы также натянулись на большой пятой точке знаменитости. В общем, образ был очень стильным и горячим, благодаря такой сильной откровенности.

На шее модели блестела крупная цепочка, а на плече висела крохотная сумочка, что стало отличным завершением образа.

Звезда распустила длинные волосы и, глядя в телефон, покрутилась перед зеркалом.

Кадры не получили много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз, но, с уверенностью, можно сказать, что поклонники восхитились формами кумира.

Напомним, Кайли Дженнер предстала в обтягивающем костюме телесного цвета. Ткань была настолько узкой, что с "силой" обвила все достоинства пышнотелой красотки.

Кроме того, прозрачная сеточка в районе рукавов, талии и ног придавала нереальной пикантности образу и давала разыграться буйной фантазии поклонников.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в штанах, топе и накидке черно-белого цвета. Образ Дженнер дополнила стильными очками и смелым мейкапом. Звезда стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, демонстрируя самое интересное.

Напомним, фигуристая Кайли Дженнер натянула крохотный купальник до неприличия

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер в бикини показала, что значит райское удовольствие

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер еле вместила роскошный размер в крохотный топ