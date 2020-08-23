Українська модель Олена Омович порадувала мільйонну армію передплатників новим гарячим знімком

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 25-річна красуня опублікувала чергову фотографію, через яку втратили спокій і сон не одна тисяча чоловіків, передає Politeka.net.

На знімку мокра Олена позує в крихітному бікіні, яке практично не приховує груди шостого розміру. Вона демонструє фанатам тонку талію і пружний плаский живіт, а також повну відсутність хоч краплі жиру на стегнах.

Відзначимо Що буквально за годину фото зібрало понад дев'ять тисяч лайків, а шанувальники не поскупилися на компліменти. Особливо щедрими на них були іноземці. Правда, й українські підписники не відставали, висловлюючи своє захоплення за допомогою емодзі.

"Яка соковита, так і з'їв би😄»", "😍😘💋", "Олено, що ти твориш з мужиками?", – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що Олена Омович, яку через вміння подати себе і бізнес-жилку вже давно прозвали "українською Кім Кардашьян", похвалилася незвичайною фотосесією.

Для зйомок модель одягла короткий облягаючий топ, який відмінно підкреслив великі груди. Величезні принади моделі виставилися з-під чорної тканини, надаючи образу неймовірної відвертості та радуючи фанатів.

Нагадаємо, українська Кардашьян блиснула "смачними" місцями в мікро-бікіні.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян ледь вмістила в топіку свій шостий розмір.

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян в боді з сіточки похвалилася розкішними "м'ячиками".