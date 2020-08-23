Украинская модель Алена Омович порадовала миллионную армию подписчиков новым горячим снимком

На своей странице в социальной сети Инстаграм 25-летняя красавица опубликовала очередную фотографию, из-за которой потеряли покой и сон не одна тысяча мужчин, передает Politeka.net.

На снимке мокрая Алена позирует в крохотном бикини, которое практически не скрывает грудь шестого размера. Она демонстрирует фанатам тонкую талию и упругий плоский живот, а также полное отсутствие хоть капли жира на бедрах.

Отметим, что буквально за час фото собрало свыше девяти тысяч лайков, а поклонники не поскупились на комплименты. Особенно щедрыми на них были иностранцы. Правда, и украинцские подписчики не отставали, выражая свой восторг с помощью эмодзи.

«Какая сочная, так и съел бы😄», «😍😘💋», «Алена, что ты творишь с мужиками?», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что Алена Омович, которую из-за умения подать себя и бизнес-жилку уже давно прозвали «украинской Ким Кардашьян», похвасталась необычной фотосессией.

Для съемок модель надела короткий облегающий топ, который отлично подчеркнул большую грудь. Огромные прелести модели выставились из-под черной ткани, придавая образу невероятной откровенности и радуя фанатов.

Напомним, украинская Кардашьян сверкнула самыми "вкусными" местами в микро-бикини.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян едва вместила в топике свой шестой размер.

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в боди из сеточки похвасталась роскошными "мячиками".