Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, еле вместила прелести в топ 

Звезда регулярно публикует в своем Инстаграм жаркие кадры, сообщает Politeka.net. Фанаты в восторге от откровенных образов кумира и всегда оставляют ей массу приятных сообщений. 

В этот раз модель позировала в черном топике с глубоким декольте. Алена не так давно сделала новую операцию по увеличению груди. Теперь красотка не устает хвастаться шестым размером. В черном топе, благодаря столь смелому декольте, формы смотрелись очень соблазнительно. 

Звезда специально расстегнула молнию, чтобы придать образу еще большей пикантности. 

Алена присела, немного выгнувшись , засветив серые спортивные штаны и татуировки на теле. 

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Стройная талия и плоский животик так и привлекают внимание, не хуже, чем большой бюст. 

Примечательно, что модель была полностью без макияжа. Она смотрела в телефон, пытаясь показать себя с самого выгодного ракурса. 

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз, но, вероятно, красотку засыпали комплиментами в личные сообщения. 

Напомним, Алена Омович предстала в маленьком купальнике на прозрачных бретельках. 

Крохотные лоскутки ткани прикрыли интимные места большой груди. Последняя налилась и будто планировала вывалиться.  Такой крохотный купальник едва удерживал самые пикантные места от взгляда посторонних. 

Ранее сообщалось, что  Алена Омович стояла на балконе, показывая все достоинства своей фигуры. Волосы красотка оставила распущенными, а сама выгнулась вперед, чтобы сделать кадр максимально жарким. 

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