Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в максимально соблазнительном образе

На фото красотка позировала в в прозрачном боди, которое никак не закрыло пышную грудь девушки. Алена стояла на балконе, показывая все достоинства своей фигуры. Волосы красотка оставила распущенными, а сама выгнулась вперед, чтобы сделать кадр максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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"Замазывала боди как могла", - пожаловалась Алена.

Фанаты поставили почти 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Грудь просто космос", "Где можно купить такое боди?", "А мне начинает нравится грудь", "Повезло тому кто в это время в кафе напротив сидел ахах", "Красавица, Аленочка. Тоже хочу такую фигуру( но у меня другая конституция", "Что за идеальная женщина", "Не надо замазывать )))", "Опять сделали какую-то дурацкую операцию и удалили торчащие штучки из груди?".

Мы писали, что столичная модель Алена Омович показала, кто ей составил компанию в постели утром выходного дня.

В разделе Сториз на своей странице в Инстаграм девушка опубликовала кадры, на которых позирует, лежа в кровати, а рядом с ней можно заметить красивую белую кошку с длинной шерстью.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом

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