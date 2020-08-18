Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, предстала в образе ангела

Красотка демонстрирует невероятные изгибы в разных образах в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, модель предстала в соблазнительном виде.

Алена позировала в белом мини-бикини, которое натянулось на тонких бретельках. Маленькие лоскутки ткани подпрыгнули на шестом размере груди знаменитости. Бикини едва что-то прикрывало и выглядело все это довольно пикантно.

Плавки-бикини модель натянула выше бедер, тем самым оголив ягодицы еще больше. За спиной красотки находились длинные белые крылья, которые не меньше стройной фигуры, привлекали внимание.

Такое фото Омович подкрепила довольно невеселой информацией.

"Я с грустными новостями😌 Шоурум... в Киеве временно работать не будет! Ночью в него залезли посторонние 😱Сейчас разбираемся... Подробности расскажу позже🙌🏻", - написала красотка.

Стоит отметить, что звезда не только является моделью, но и хозяйкой собственного бренда одежды.

За час пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.

"Ну зачем так красиво 😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥", "Ты же демон 🙌", "Кто-то захотел приодеться ))", "Когда кто-то очень хочет классные вещи, а денег нет😂", "ты самая красивая в галактике😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович предстала в маленьком купальнике на прозрачных бретельках, который едва удерживал самые пикантные места от взгляда посторонних. Звезда сделала куски ткани "гармошкой", чтобы придать своему образу жара.

Треугольник посередине тонких лямок плавок скрывал лишь самое интимное.

Напомним, Пышногрудая украинская Кардашьян устроилась в горячей позе у бассейна

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян без стеснений задрала юбку и показала всю свою женственность

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян без стыда и белья повертела своим огромным бюстом