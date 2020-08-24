Відома американська модель Ебі Ретчфорд постала в гарячому образі без білизни

Розкішна красуня не дуже часто балує фанатів жаркими фото, пише Politeka.net. Цього разу зірка вирішила порадувати підписників архівним знімком в сторіз.

Модель постала в одних сітчастих колготках, крізь які можна розгледіти пружну п'яту точку і накачані ніжки.

"Розпалена лапочка" стояла на колінах, ймовірно, на ліжку. Вона прикрила найінтимніше подушкою і трохи розставила ніжки.

При цьому знаменитість була без ліфчика. Вона оголила великі груди, але прикрила найінтимніші місця рукою.

У другій руці розпусниця тримала наручники з пушком. Модель розпустила довге волосся, яке лягло хвилями з боків.

Завершив образ зірки макіяж з акцентом на пишні вії.

Настільки яскраве фото не зібрало багато коментарів і лайків, адже в сторіз немає такої можливості, але зірку могли похвалити за гарячий знімок в директ.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд показалася в чорній білизні, а образ доповнила колготками з мотузочок. Красуня показала себе в різних ракурсах, демонструючи ідеальні груди і п'яту точку. Зірка вигиналася, дивлячись в об'єктив камери. Модель була з розпущеним волоссям, а вуха прикрасила стильними сережками.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала в крихітному бікіні, ефектно закинувши руки за голову. Доповнювали образ знаменитості гарний макіяж і браслети на руки. Сама модель при цьому закинула назад голову і відкрила рот.

Через крихітної білизни здається, що принади знаменитості ось-ось вистрибнуть з нього.

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