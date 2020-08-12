Известная модель Эби Рэтчфорд похвасталась отдыхом, показав смелый образ

На фото Эби позирует в бикини со змеиной расцветкой. Красотка сидела на шезлонге и улыбалась. Трусиков практически не видно на фото, зато можно увидеть пятую точку красавицы, которая без стыда ее демонстрировала. Волосы модель оставила распущенными, пока показывала идеальные ножки для снимка. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и не смогли написать комментарии, но так и хочется сказать: так выглядит рай, "Божественная детка".

Сообщалось, что американская пышногрудая модель Эбигейл Рэтчфорд показала формы в крохотном купальнике.

Огненная брюнетка позировала сидя, поднеся к своему телу камеру. Эби решила не снимать свою лицо, а лишь показала во всей красе объемы, стоящие зависти. Модель сжала грудь между рук, посветив самым интимным в купальнике телесного цвета.

Мы писали, что американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд не привыкла выставлять личную жизнь напоказ, но этот случай стал исключением.

Пара позировала в бассейне, модель, стояла в воде по шею. Она втянула руки вперед и смотрела большими глазами в объектив. При этом красотка открыла свои пухлые губы. Эби была в черно-белом бикини, которое едва смогло удержать ее пышную грудь.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд в прозрачном белье показала себя с нестандартного ракурса

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