Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась роскошными изгибами, распахнув халат

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Жду своих друзей», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует с распахнутым нарядом, демонстрируя роскошные изгибы в прозрачном белье. Поклонники знаменитости пришли в настоящий восторг.

«Это фантастика!», «Аж дар речи отбирает», «внеземная просто», «ты очень милая и сексуальная! Круто», «кажется, там очень и очень жарко», «наряд - бомба», «очень красиво получилось», «Эбигейл, ты ангел», «красота в простоте! И ты это опять доказала», «Это слишком красиво для меня», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд похвасталась фигурой в соблазнительном купальнике.

Модель стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу.

Девушка часто предстает перед поклонниками в ярких, а порой слишком откровенных нарядах, которые идеально подчеркивают ее выдающиеся формы. Несколько часов назад она решила порадовать своих поклонников новым откровенным снимком.

Напомним, Эби Рэтчфорд в чулках и белье выгнулась и показала нереальные размеры.

Также Politeka писала, что раскованная Эби Рэтчфорд еле удержала свое богатство в микро-бикини.

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Эби Рэтфорд показала свои самые соблазнительные бикини.