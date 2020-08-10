Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась роскошными изгибами, распахнув халат
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Жду своих друзей», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует с распахнутым нарядом, демонстрируя роскошные изгибы в прозрачном белье. Поклонники знаменитости пришли в настоящий восторг.
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«Это фантастика!», «Аж дар речи отбирает», «внеземная просто», «ты очень милая и сексуальная! Круто», «кажется, там очень и очень жарко», «наряд - бомба», «очень красиво получилось», «Эбигейл, ты ангел», «красота в простоте! И ты это опять доказала», «Это слишком красиво для меня», - пишут ее поклонники.
До этого сообщалось, что одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд похвасталась фигурой в соблазнительном купальнике.
Модель стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу.
Девушка часто предстает перед поклонниками в ярких, а порой слишком откровенных нарядах, которые идеально подчеркивают ее выдающиеся формы. Несколько часов назад она решила порадовать своих поклонников новым откровенным снимком.
Напомним, Эби Рэтчфорд в чулках и белье выгнулась и показала нереальные размеры.
Также Politeka писала, что раскованная Эби Рэтчфорд еле удержала свое богатство в микро-бикини.
А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Эби Рэтфорд показала свои самые соблазнительные бикини.