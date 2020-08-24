Известная американская модель Эби Рэтчфорд предстала в горячем образе без белья

Роскошная красотка не очень часто балует фанатов жаркими фото, пишет Politeka.net. В этот раз звезда решила порадовать подписчиков архивным снимком в сториз.

Модель предстала в одних сетчатых колготках, сквозь которые можно разглядеть упругую пятую точку и накачанные ножки.

"Разгоряченная лапочка" стояла на коленях, вероятно, на постели. Она прикрыла самое интимное подушкой и немного расставила ножки.

При этом знаменитость была без лифчика. Она оголила большую грудь, но прикрыла самые интимные места рукой.

Во второй руке распутница держала наручники с пушком. Модель Распустила длинные волосы, которые легли волнами по бокам.

Завершил образ звезды макияж с акцентом на пышные ресницы.

Столь яркое фото не собрало много комментариев и лайков, ведь в сториз нет такой возможности, но звезду могли похвалить за горячий снимок в директ.

Напомним, Эби Рэтчфорд показалась в черном белье, а образ дополнила колготками из веревочек. Красотка показала себя в разных ракурсах, демонстрируя идеальную грудь и пятую точку. Звезда выгибалась, смотря в объектив камеры. Модель была с распущенными волосами, а уши украсила стильными серьгами.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд позировала в крохотном бикини, эффектно закинувши руки за голову. Дополняли образ знаменитости красивый макияж и браслеты на руки. Сама модель при этом закинула назад голову и приоткрыла рот.

Из-за крохотного белья кажется, что прелести знаменитости вот-вот выпрыгнут из него.

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