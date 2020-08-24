Известная американская модель Эби Рэтчфорд предстала в горячем образе без белья
Роскошная красотка не очень часто балует фанатов жаркими фото, пишет Politeka.net. В этот раз звезда решила порадовать подписчиков архивным снимком в сториз.
Модель предстала в одних сетчатых колготках, сквозь которые можно разглядеть упругую пятую точку и накачанные ножки.
"Разгоряченная лапочка" стояла на коленях, вероятно, на постели. Она прикрыла самое интимное подушкой и немного расставила ножки.
При этом знаменитость была без лифчика. Она оголила большую грудь, но прикрыла самые интимные места рукой.
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Во второй руке распутница держала наручники с пушком. Модель Распустила длинные волосы, которые легли волнами по бокам.
Завершил образ звезды макияж с акцентом на пышные ресницы.
Столь яркое фото не собрало много комментариев и лайков, ведь в сториз нет такой возможности, но звезду могли похвалить за горячий снимок в директ.
Напомним, Эби Рэтчфорд показалась в черном белье, а образ дополнила колготками из веревочек. Красотка показала себя в разных ракурсах, демонстрируя идеальную грудь и пятую точку. Звезда выгибалась, смотря в объектив камеры. Модель была с распущенными волосами, а уши украсила стильными серьгами.
Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд позировала в крохотном бикини, эффектно закинувши руки за голову. Дополняли образ знаменитости красивый макияж и браслеты на руки. Сама модель при этом закинула назад голову и приоткрыла рот.
Из-за крохотного белья кажется, что прелести знаменитости вот-вот выпрыгнут из него.
Напомним, Эби Рэтчфорд в "хищном" бикини сводит мужчин с ума, устоять невозможно
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Также Politeka сообщала, что сочная Эби Рэтчфорд в прозрачном белье показала себя с нестандартного ракурса