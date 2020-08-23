18-річний Архип Глушко, син стриптизера Тарзана і співачки Наташі Корольової, збентежив дикою витівкою, незважаючи на попередження людей

Як передає Politeka.net, юнак опублікував кадри з "дичиною" в своїх "сторіз" в Instagram.

Архип, будучи в людному місці, підійшов до фонтанту і занурив туди голову. При цьому подружки, які знімали все дійство, намагалися його зупинити і кричали слідом: "Архип, ти захворієш! Не треба!"

А коли було вже занадто пізно, і мокрий, але задоволений собою зоряний спадкоємець повертався назад, дівчата із зітханням констатували: "Ну все, пропав, був пацан і немає пацана. Все, Архип, ти захворієш тепер... коронавірусом".

Судячи з усмішки хлопця, його не дуже турбувала в той момент небезпека заразитися китайським вірусом.

Раніше ми повідомляли, друг Тарзана і Корольової гуморист Володимир Винокур виклав у соцмережі фото зі святкування річниці їхнього весілля.

Так, за святковим столом зібралася компанія відомих людей. При цьому сам стриптизер з дружиною стояли позаду всіх з чарівними посмішками.

"У Наташі і Сергія, вчора було свято!!! День Весілля!!! Щастя Вам, дорогі!!! Ура! Гірко!❤️❤️❤️❤️❤️💃🏿🚀👶🎶🍷🚑🎹🎸», - йдеться в підписі.

"Які ви всі класні 🔥, а головне справжні! Зі святом Наталочку та Сергія!🥳 🥳 » , "Ух яка компанія", "бажаю вашій дружбі бути ще міцніше і більш рідною. такі молодці, хороша компанія💪 💪», «вітаємо з днем весілля! Щастя! Любові! Взаєморозуміння! ❤️", "Відмінно, без фотошопу тут Корольова на себе схожа", - відреагували в коментарях.

Нагадаємо, що Королева з новою зовнішністю і ліфчиком назовні заспівала свій хіт 25-річної давності: "жах який!".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику: "Пора змінити...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш: «жах».