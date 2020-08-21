Актер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, и певица Наташа Королева празднуют 17-ю годовщину свадьбы

По этому поводу Тарзан выложил на своей странице в Instagram видео их бракосочетания.

«С 17-ти летием нас! Это было, как вчера! Люблю тебя!», - написал он.

"Любимый Спасибо за все эти годы счастья!!!", - ответила в комментариях Королева.

На архивном видео запечатлен момент, когда артисты говорят о своем согласии вступить в брак. При этом Глушко отвечает уверенно, а вото Королева немного замялась.

Но Тарзан отыгрался, когда они подписывали свидетельство о браке. На видео запечатлено, как певица подписывает документы и передает ручку жениху. Тот, в свою очередь начал тянуть время.

Тарзан начал шутить и делать вид, как-будто не хочет подписывать документ, на что Королева, улыбаясь, показала ему кулак. В зале раздался смех. После Тарзан продолжил кривляться, а Наташа взяла в руки свадебный букет и хотела его шутя ударить. В итоге артист все же поставил подпись, звезд объявили мужем и женой.

Также на видео видно, что Королева одета в роскошное свадебное платье с большим декольте, которое показывает впечатляющие формы артистки.

Фолловеры артиста восхищаются парой и желают им долгой и счастливой супружеской жизни.

«Если любовь, то только такая», «Поздравляю! 🎉 Живите долго, дружно, счастливо!», - пишут в комментариях.

Напомним, свадьба Наташи Королевой и Сергея Глушко состоялась 21 августа 2003 года в Санкт-Петербурге. 19 февраля 2002 года у них родился сын Архип.

Напомним, Тарзан в одних трусах задрал ногу и поиграл бицепсами, Наташа Королева оценила.

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