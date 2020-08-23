Відома російська телеведуча Ольга Бузова здивувала втомленим виглядом після тренування

У розділі Сторі в соціальній мережі Instagram артистка здивувала втомленим виглядом після тренування. Ольга кілька тижнів як тренується зі своїм партнером, з яким братиме участь в російському шоу "Танці на льоду".

Причому не обходіітся без травм і розтягувань. У ліфті дівчина продемонструвала свої "побиті" ноги і коліна, обклеєні тейпами, щоб підтримувати її після того, як вона впала не льоду.

Позуючи в салатовому костюмі, Бузова виглядала втомленою, а її зачіска розпатланою, сама вона зазначила, що має намір відновлюватися після насиченого дня. До цього Ольга показала в сторі також, як катається на льоду зі своїм партнером, але не утримує рівновагу і падає:

"Без падінь, не буває перемог️так заспокоюю я себе після сьогоднішнього тренування ️ але як же це боляче падати на лід ️ ️ нічого, кажу я собі, вередувати і плакати ніколи, встала і поїхала далі ⛸ 🧊 поболить і пройде✊ 🏻", - повідомила раніше Бузова, пояснюючи свої травмовані коліна.

Також Ольга вразила зворушливим сімейним кадром. Справа в тому, що до неї нарешті приїхала з Санкт-Петербурга мама Ірина Олександрівна. Мати і дочка вже сходили на тренування перед шоу «Льодовиковий період», в якому бере участь Ольга в майбутньому сезоні. Потім з'їздили на зйомки самої програми, а також відвідали ресторан.

Після в Instagram Ольга показала знімок, зроблений з мамою на набережній. ресторан. Бузова подарувала мамі величезний кошик білих троянд і обійняла, заплющивши очі.

"Нарешті приїхала матуся 🥰 🥰 🥰 сьогодні цілий день зі мною, з ранку на тренуванні, потім на шоу, а ввечері Поведу її в ресторан ❤ ️ люблю тебе шалено🙏 🏻", - написала Ольга. Пост при цьому набрав тисячі лайків і коментарів, а суперечки під ним тривають досі.

Шанувальники відреагували неоднозначно, зазначивши, що мама Ольги з кожним днем стає молодшою навіть самої дівчини, а також схожа на її старшу сестру, інші ж звинуватили саму Ольгу у використанні фотошопу.

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