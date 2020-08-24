Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, постала в цікавому образі

Зірка завжди підкорює досконалостями своєї фігури, передавати Politeka.net. Так, красуня постала в цікавому вбранні, який оголив деякі частини її тіла.

Модель постала в ліфчику з бретельками, що обтягнули її тонку талію. Апетитні груди трохи стиснулися під ліфчиком, а тонкі бретельки вп'ялися в шкіру.

Зірка одягла довгі штани, що сіли на тонкій талії.

Під таким сміливим нарядом можна помітити рельєфний прес Калпо.

Модель позувала босоніж. Вона посміхалася, її волосся було ідеально укладене.

Олівія тримала в руці банку зі смачною газованою водою, а також надуті кулі.

За дев'ять годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі обсипали красуню компліментами за розкішну фігуру і променисту посмішку.

"Ну, просто вогонь", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо постала в червоному купальнику, який просто чудово на ній виглядав.

Ліфчик, ніби володів пуш-апом, тому груди в ньому виглядали просто привабливо. Бюст стиснувся під тканиною, натягнувшись на тонких бретельках.

Нагадаємо, Олівія Калпо вирішила похвалитися новими обкладинками модних журналів, які вона прикрасила.

Красуня тримала в руках два журнали й виглядала дуже щасливою.

Видно, що одну з обкладинок прикрасив спокусливий знімок, на якому Олівія постала в нижній білизні.

«Вщипни мене в цей момент. Велике спасибі», - підписала пост зірка.

Шанувальники не змогли пройти повз і написали багато приємного.

Нагадаємо, що Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

А ще Politeka писала, що Олівія Калпо вразила образами в мокрій майці, купальниках і без них: топ гарячих фото.

Також Politeka повідомляла, що Олівія Калпо в крихітному купальнику влаштувала ігрища: «неперевершена».