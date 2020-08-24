Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, постала в цікавому образі
Зірка завжди підкорює досконалостями своєї фігури, передавати Politeka.net. Так, красуня постала в цікавому вбранні, який оголив деякі частини її тіла.
Модель постала в ліфчику з бретельками, що обтягнули її тонку талію. Апетитні груди трохи стиснулися під ліфчиком, а тонкі бретельки вп'ялися в шкіру.
Зірка одягла довгі штани, що сіли на тонкій талії.
Під таким сміливим нарядом можна помітити рельєфний прес Калпо.
Трагічний привід: Олена Зеленська в жалобі вперше показалася на людях після хвороби, з'явилися фото
Скандальна Бузова невдало підняла ногу і впала під час танцю, відео ганьби: "Ольга колода"
Зірка фільмів із "Квартал 95" показала свою квіточку прямо на березі моря: "Навіщо так..."
Підвищення пенсій з 1 вересня, кому перерахують нові виплати: "На 40% від мінімальної зарплати..."
Модель позувала босоніж. Вона посміхалася, її волосся було ідеально укладене.
Олівія тримала в руці банку зі смачною газованою водою, а також надуті кулі.
За дев'ять годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі обсипали красуню компліментами за розкішну фігуру і променисту посмішку.
"Ну, просто вогонь", - написав один з фанатів.
Раніше ми писали, що Олівія Калпо постала в червоному купальнику, який просто чудово на ній виглядав.
Ліфчик, ніби володів пуш-апом, тому груди в ньому виглядали просто привабливо. Бюст стиснувся під тканиною, натягнувшись на тонких бретельках.
Нагадаємо, Олівія Калпо вирішила похвалитися новими обкладинками модних журналів, які вона прикрасила.
Красуня тримала в руках два журнали й виглядала дуже щасливою.
Видно, що одну з обкладинок прикрасив спокусливий знімок, на якому Олівія постала в нижній білизні.
«Вщипни мене в цей момент. Велике спасибі», - підписала пост зірка.
Шанувальники не змогли пройти повз і написали багато приємного.
Нагадаємо, що Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".
А ще Politeka писала, що Олівія Калпо вразила образами в мокрій майці, купальниках і без них: топ гарячих фото.
Також Politeka повідомляла, що Олівія Калпо в крихітному купальнику влаштувала ігрища: «неперевершена».