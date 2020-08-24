Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, предстала в интересном образе
Звезда всегда покоряет совершенствами своей фигуры, передает Politeka.net. Так, красотка предстала в интересном наряде, который оголил некоторые части ее тела.
Модель предстала в лифчике с бретельками, обтянувшими ее тонкую талию. Аппетитная грудь немного сжалась под лифчиком, а тонкие бретельки впились в кожу.
Звезда надела длинные брюки, севшие на тонкой талии.
Под столь смелым нарядом можно заметить рельефный пресс Калпо.
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Модель позировала босиком. Она улыбалась, ее волосы были идеально уложены.
Оливия держала в руке банку со вкусной газировкой, а также надутіе шары.
За девять часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети осыпали красотку комплиментами за роскошную фигуру и лучезарную улыбку.
"Ну, просто огонь", - написал один из фанатов.
Ранее мы писали, что Оливия Калпо предстала в красном купальнике, который просто превосходно на ней смотрелся.
Лифчик, будто обладал пуш-апом, поэтому грудь в нем смотрелась просто пленительно. Бюст сжался под тканью, натянувшись на тонких бретельках.
Напомним, Оливия Калпо решила похвастаться новыми обложками модных журналов, которые она украсила.
Красотка держала в руках два журнала и выглядела очень счастливой.
Видно, что одну из обложек украсил соблазнительный снимок, на котором Оливия предстала в нижнем белье.
«Ущипни меня в этот момент. Большое спасибо», - подписала пост звезда.
Поклонники не смогли пройти мимо и написали много приятного.
Напомним, что Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".
А еще Politeka писала, что Оливия Калпо сразила образами в мокрой майке, купальниках и без них: топ горячих фото.
Также Politeka сообщала, что Оливия Калпо в крохотном купальнике устроила игрища: «Непревзойденная».