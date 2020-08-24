Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, предстала в интересном образе

Звезда всегда покоряет совершенствами своей фигуры, передает Politeka.net. Так, красотка предстала в интересном наряде, который оголил некоторые части ее тела.

Модель предстала в лифчике с бретельками, обтянувшими ее тонкую талию. Аппетитная грудь немного сжалась под лифчиком, а тонкие бретельки впились в кожу.

Звезда надела длинные брюки, севшие на тонкой талии.

Под столь смелым нарядом можно заметить рельефный пресс Калпо.

Модель позировала босиком. Она улыбалась, ее волосы были идеально уложены.

Оливия держала в руке банку со вкусной газировкой, а также надутіе шары.

За девять часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети осыпали красотку комплиментами за роскошную фигуру и лучезарную улыбку.

"Ну, просто огонь", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо предстала в красном купальнике, который просто превосходно на ней смотрелся.

Лифчик, будто обладал пуш-апом, поэтому грудь в нем смотрелась просто пленительно. Бюст сжался под тканью, натянувшись на тонких бретельках.

Напомним, Оливия Калпо решила похвастаться новыми обложками модных журналов, которые она украсила.

Красотка держала в руках два журнала и выглядела очень счастливой.

Видно, что одну из обложек украсил соблазнительный снимок, на котором Оливия предстала в нижнем белье.

«Ущипни меня в этот момент. Большое спасибо», - подписала пост звезда.

Поклонники не смогли пройти мимо и написали много приятного.

Напомним, что Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

А еще Politeka писала, что Оливия Калпо сразила образами в мокрой майке, купальниках и без них: топ горячих фото.

Также Politeka сообщала, что Оливия Калпо в крохотном купальнике устроила игрища: «Непревзойденная».