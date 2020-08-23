Племінниця української співачки Софії Ротару Соня Кей наслідувала приклад багатьох зіркових колег і відправилася на море

Літо, навіть якщо скрізь карантин, – це пора відпочинку і моря, тому багато українців все ж ризикнули і вирушили на теплі узбережжя: хто в межах країни, а хто – і за кордон. Не стали винятком і зірки шоу-бізнесу, яким не чужі прості радості і бажання, передає Politeka.net.

Так, й українська співачка Соня Кей, яка є рідною племінницею легендарної артистки Софії Ротару, відправилася набратися енергії на морське узбережжя.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram красуня опублікувала три фотографії, зроблені на заході біля кромки води.

На знімках дівчина позує в чорному купальні, повернувшись обличчям до сонця, що йде за горизонт, потім – повернувшись до камери тілом і дивлячись у бік моря.

Варто відзначити, що дівчині є чим похвалитися перед численними шанувальниками: точена фігурка, красиві риси обличчя, стильний купальник.

"Обожнюю дивитися на захід, особливо коли в цей момент ти знаходишся на морі! Він такий особливий, романтичний і надихаючий! 🥰", – підписала свою публікацію артистка.

"Відмінного відпочинку 👍краса яка: і захід, і ця дівчина 😍...", "Принцеса!" ,- пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що Соня Кей повеселила шанувальників смішним відео в TikTok, де вона за допомогою фільтрів кілька разів поміняла своє обличчя. На кадрах вона постала з великим ротом, хвостиками, товстими бровами тощо.

Нагадаємо, розкішна племінниця Ротару покрасувалася на вулиці в наряді без штанів, гарячі кадри.

А ще Politeka писала, що племінниця Ротару побешкетувала з молодим чоловіком в басейні, особисті кадри.

Також Politeka повідомляла, що Соня Кей похвалилася витівкою в ліжку прямо на камеру.