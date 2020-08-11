Племянница украинской певицы Софии Ротару Соня Кей удивила смелой выходкой в кружевном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Бум!», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Кей позирует в кружевном наряде, эффектно демонстрируя роскошную фигуру. Красотка решила дополнить образ эффектным макияжем.

@sonyakayofficial

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А благодаря наложенному фильтру, камера постоянно меняла ракурсы, показывая Кей с самых выгодных углов. Поклонники знаменитости активно лайкали ролик, однако комментировать его пока не спешили.

До этого мы рассказывали, что украинская исполнительница Соня Кей, которая является племянницей Софии Ротару, устроила жаркие танцы с подругой.

«Зигиригидум», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Соня Кей в дерзких мини-шортах и топе исполняет зажигательный танец с подругой. При этом кадры были также имели хештег «Хочу в рекомендации».

Поклонники знаменитости буквально "забросали" кумира комплиментами, а сам ролик активно лайкали.

Напомним, роскошная племянница Ротару покрасовалась на улице в наряде без штанов, горячие кадры

А еще Politeka писала, что кокетливая племянница Ротару Соня Кей устроила "половые" страсти с мужем

Также Politeka сообщала, что Соня Кей похвасталась выходкой в постели прямо на камеру