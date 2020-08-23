Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук від самого ранку зарядила своїх підписників позитивом

На сторінці в соціальній мережі Instagram темноволоса красуня поділилася цікавим знімком, передає Politeka.net.

На фотографії артистка позує у величезних сонцезахисних окулярах краплеподібної форми, які приховують половину її обличчя, чорній майці і навушниках. При цьому волосся зірка зібрала в хвіст, демонструючи гарний високий лоб. Вона посміхається і виглядає по-справжньому умиротвореною і розслабленою.

"Ранки – це недооцінена нами, але безцінна можливість проживати магію початку чогось нового. Щодня, ніби вперше", - підписала знімок Адамчук.

Вже в перші декілька хвилин кількість лайків під кадром перевалила за 150, і ця цифра стрімко зростає.

Раніше ми розповідали про те, що напередодні Дня Незалежності України Марта поділилася знімком, на якому позувала в пов'язаній на голові хустці, а також розповіла про те, що значив цей головний убір в культурі українців.

"Вікіпедія пише, що хустка в Україні означала чи то статус жінки, чи то її достаток... А для мене, наприклад, - це спогад про дитинство і мою бабусю. Одягаючи хустку, до речі, я дуже схожа на неї). Я обожнюю українські традиції. Моя країна, особисто для мене, складається з них. Спасибі тим людям, які допомагають зберегти, множать і цінують наші традиції. З наступаючими святами всіх вас", – написала вона.

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