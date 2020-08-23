Чорно-білий знімок актриси Тетяни Кравченко, яка виконала роль Валі Будько в серіалі "Свати", наробив шуму в мережі
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram опублікували незвичайний кадр, який налякав деяких користувачів.
Кравченко постала крупним планом з серйозним, навіть трохи сумним, виразом обличчя.
Фото підписано рядками з відомого вірша:
"Цінуйте тих, з ким маска - ні до чого,
Кому відкритися можна нарозхрист…
Хто каже "Завжди тебе прийму…",
І приймає серцем, не внатяжку…
(Автор: Ірина Самаріна-Лабіринт) #тетянакравченко #любимаяактриса"
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Шанувальники Валюхи кинулися обговорювати побачене:
"Дай нам Бог таких людей зустріти на своєму шляху..людей від Бога...прекрасні слова..."
"Золоті слова 👍 🌹 "
"Які чудові вірші, спасибі, клас, Таня здоров'я вам і вашим близьким, успіхів вам у всьому, обожнюю вас !!! 👏"
"Дуже красива"
"Які слова..."
"Ах, які вірші, бальзамом на душу лягають..."
"Тетяна ви очаровашка"
"Я вже злякалася, не робіть будь ласка чорно-білим фото🥺"
"Які проникливі очі!!!! ❤️😍"
Раніше ми повідомляли, фото Кравченко з милим малюком на руках зворушило мережу. Так, актриса позувала в кущах з пухнастою собачкою породи шпіц. Актриса нахилила голову до улюбленця й склала губи, як для "поцілунка". Помітно, що вдячний песик дуже любить господиню.
"І Вам, Тетяна Георгіївна, чудових вихідних і відмінного настрою✊ 👍 🌻", "ви мені дуже подобаєтеся. Постійно переглядаю серіал Свати", "спасибі і вам", "ви даєте якийсь заряд бадьорості та оптимізму", - відреагували фанати.
Нагадавши, щаслива Валюха зі "Сватів" вразила появою з колегою по серіалу.
Також Politeka писала, що Валюху зі "Сватів" раптово вирішили звільнити, Добронравов не стримався.