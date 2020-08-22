Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая харизматичную главную героиню Валюху Будько в сериале "Сваты", показалась со своей любимицей

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страницу посвященную творчеству знаменитости.

На фотографии актриса позирует в фиолетовом платье, напоминающей футболку и в массивных солнцезащитных очках. В руках Татьяна Кравченко держит маленькую пушистую собачонку породы шпиц. Актриса обняла ее и пыталась поцеловать, а животное в ответ лизнуло Кравченко язычком. Надо отметить, что снимок сделан на фоне красиво цветущего куста гортензий.

«Всем хороших выходных )) ❤️✌🏻», -пожелали авторы поклонникам артистки.

В ответ фанаты принялись рассказывать, как восхищаются актрисой.

«И Вам,Т атьяна Георгиевна,за зечательных выходных и отличного настроения ✊👍🌻», «Вы мне очень нравитесь. Постоянно пересматриваю сериал Сваты», «Спасибо и вам», «Вы даёте какой-то заряд бодрости и оптимизма. Спасибо Вам большое», «Гениальная классная актриса. Индивидуальная» - пишут люди.

До этого мы рассказывали, что известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", рассказала о своих мучениях. Заявление артистки опубликовали на фан-страничке в «Инстаграм».

«Каюсь, бывали моменты, когда жалела, что пошла в актрисы. Думала про себя: «Нужно было идти в медицинский — сейчас не мучилась бы своей невостребованностью, а приносила пользу людям!» Про эти размышления вспомнила совсем недавно, когда снимали последний сезон сериала «Сваты»», - рассказала артистка.

Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу.

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался.

Также Politeka сообщала, что харизматичная Валюха из "Сватов" покорила новым образом.