Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковськи постала у всій красі 

Зірка має багато фанатів по всьому світу, деякі з них вирішили створити фан-сторінки, повідомляти Politeka.net. В одній з таких груп з'явилися одні фото, що найбільш зачаровують.

Так, модель з'явилася в помаранчевому купальнику на пляжі. Відвертий наряд підкреслив вигини і оголив деякі частини тіла. 

При цьому яскравий купальний наряд мав пікантний виріз посередині. З такого величезного декольте стирчали груди зірки і, здавалося, зараз і зовсім з'являться у всій красі: "Дуже апетитно".  

Тонкий ланцюжок на шиї блищав на сонці і став відмінним доповненням до пляжного образу. 

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Ратаковськи розпустила довге волосся і дивилася в камеру, відкривши губи. 

На іншому знімку Емілі позувала в легкій жовтій сукні, крізь яку можна було розгледіти тонкі трусики. Модель дивилася в камеру через плече.

За кілька годин пости набрали мало лайків, адже група тільки набирає популярність. 

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в сміливому топіку на товстих бретельках. Великий виріз виглядав ідеально завдяки грудям, що випирають з нього.

Довжина одягу дозволила насолодитися видами на найтоншу талію і пружний живіт. Також підкреслили стрункість і сині джинси. 

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковскі постала перед камерою в джинсах і маленькому топі з декольте, який ефектно підкреслює розкішні принади знаменитості.

"Чекайте, скоро...", - йдеться в повідомленні.

Фото привело в захват її шанувальників і вони відразу засипали її компліментами. 

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@inamoratawoman (sneak peek)

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