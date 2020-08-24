Знаменитость показала все, чем гордится

Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски предстала во всей красе

Звезда имеет много фанатов по всему миру, некоторые из них решили создать фан-странички, сообщает Politeka.net. В одной из таких групп появились одни из самых завораживающих фото.

Так, модель появилась в оранжевом купальнике на пляже. Откровенный наряд подчеркнул изгибы и оголил некоторые части тела.

При этом яркий купальный наряд имел пикантный вырез посередине. Из такого огромного декольте торчали груди звезды и, казалось, сейчас и вовсе появятся во всей красе: "Очень аппетитно".

Тонкая цепочка на шее блестела на солнце и стала отличным дополнением к пляжному образу.

Ратаковски распустила длинные волосы и смотрела в камеру, приоткрыв губы.

На другом снимке Эмили позировала в легком желтом платье, сквозь которое можно было разглядеть тонкие трусики. Модель смотрела в камеру через плечо.

За несколько часов посты набрали мало лайков, ведь группа только набирает популярность.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в смелом топике на толстых бретельках. Крупный вырез смотрелся идеально благодаря выпирающей из него груди.

Длина одежды позволила насладиться видами на тончайшую талию и упругий живот. Также подчеркнули стройность и синие джинсы.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски предстала перед камерой в джинсах и маленьком топе с декольте, который эффектно подчеркивает роскошные прелести знаменитости.

«Ждите, скоро…», - говорится в сообщении.

Фото привело в восторг ее поклонников и они сразу засыпали ее комплиментами.

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