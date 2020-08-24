Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски предстала во всей красе 

Звезда имеет много фанатов по всему миру, некоторые из них решили создать фан-странички, сообщает Politeka.net. В одной из таких групп появились одни из самых завораживающих фото.

Так, модель появилась в оранжевом купальнике на пляже. Откровенный наряд подчеркнул изгибы и оголил некоторые части тела. 

При этом яркий купальный наряд имел пикантный вырез посередине. Из такого огромного декольте торчали груди звезды и, казалось, сейчас и вовсе появятся во всей красе: "Очень аппетитно".  

Тонкая цепочка на шее блестела на солнце и стала отличным дополнением к пляжному образу. 

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Ратаковски распустила длинные волосы и смотрела в камеру, приоткрыв губы. 

На другом снимке Эмили позировала в легком желтом платье, сквозь которое можно было разглядеть тонкие трусики. Модель смотрела в камеру через плечо.

За несколько часов посты набрали мало лайков, ведь группа только набирает популярность. 

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в смелом топике на толстых бретельках. Крупный вырез смотрелся идеально благодаря выпирающей из него груди. 

Длина одежды позволила насладиться видами на тончайшую талию и упругий живот. Также подчеркнули стройность и синие джинсы. 

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски предстала перед камерой в джинсах и маленьком топе с декольте, который эффектно подчеркивает роскошные прелести знаменитости.

«Ждите, скоро…», - говорится в сообщении.

Фото привело в восторг ее поклонников и они сразу засыпали ее комплиментами. 

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@inamoratawoman (sneak peek)

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