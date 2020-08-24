Артистка знає, як виділити свої достоїнства

Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", постала в спокусливому образі

Від зірки фанатіють мільйони людей, які по-різному висловлюють свою любов, пише Politeka.net. Так, деякі фанати створюють фан-сторінки, присвячені артистці.

В одній з таких груп з'явилося чорно-біле фото красуні. Ольга позувала в блискучому купальнику, обтягнув її неймовірні форми.

Великі груди випирали під купальником, і тканина підкреслила тонку талію.

Накачані ніжки і сідниці теж "врізалися" в пам'ять.

Ольга дивилася в камеру, при цьому її погляд був млосним, а губи підкреслені темною помадою.

"На добраніч🐊", - підписали автори поста.

За сім годин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"І купальник красивий🔥", " навіть і не знаю як тепер заснути 😍", "👍красуня", "Супер", "вже практично Добрий день)", " Оля ти немов русалка, яка прийшла з глибин океану любові і пристрасті!!!!!! 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Красуня", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна позувала в купальнику тілесного кольору з чорними візерунками. Зірка спокусливо вигнулася, влаштувавшись зручніше на траві. Співачка одну руку підняла вгору, а волосся зібрала в хвіст. Образ вийшов досить гарячим і навіть ніжним.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна з'явилася в облягаючому комбінезоні на тонких бретельках. Груди і сідниці виглядали красиво, і спокусливо випирали.

Співачка позувала впівоберта до камери, дивлячись в камеру млосним поглядом.

Ольга підняла ніжку, тим самим ще більше підкресливши досконалі форми.

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