Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", опубликовала один из самых ярких кадров своей фотосессии

Звезда предстала в блестящем мини-платье с глубоким декольте, пишет Politeka.net. Наряд состоял из блестящей бахромы, которая от малейшего движения оголяла виды на прелести красотки.

Звезда была без лифчика, ее грудь "расплылась" по телу. Прелести придерживали только тоненькие бретельки наряда. Тонкая талия подчеркнута, а из-под блестящих ниточек красотка выставила бедро и показала стройную ножку.

При этом, стоит отметить, что звезда была в колготках с узором.

Оля распустила волосы, ее взгляд завораживал. Макияж был сделан с акцентом на глаза и, вероятно, немного размазался.

Певица пристально смотрела в камеру, немного опустив голову.

Фото было сделано в интересной локации с маленькими телевизорами и большим экраном, где высветилось ее изображение.

Поскольку кадр был обнародован в сториз, он не собрал лайков, однако, возможно много приятных комментариев звезда получила в личную переписку, ведь она настоящая покорительница сердец.

Напомним, Оля Серябкина предстала в коротком топе и мини-юбке. Наряд хоть и был простым, но все же, звезда в нем выглядела очень соблазнительно.

Звезда позировала на улице рядом с фонтаном. Темные волосы красотка закинула на бок. Она прикоснулась к голове рукой.

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Звезда слегка расставила ноги с ярким педикюром. Она опустила одну руку между коленями, а другой прикоснулась к приоткрытым губам.

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