Известная певица Ольга Серябкина, которая прославилась благодаря группе «Серебро», поразила новым образом

Как передает Politeka.net, свежие фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка приняла участие в эпатажной съемке. Ее одели в роскошное платье, которое было похоже на цветок. Звезде сделали аккуратную прическу, а глаза накрасили розовым цветом, чтобы они гармонировали с платьем.

Девушка позировала на камеру в разных соблазнительных позах. Она раздвигала ноги и задирала платье, что придавало особой пикантности фото.

«Плыть по течению или против него. Какой твой выбор?», - подписала фото звезда.

За час ее фото оценили почти 16 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Шикарна. Больше нет слов», «Красивая, но лицо всегда как будто под колёсами обдолбанное», «Мальвина», «Какая красотка. Шикарная», «С Ивлеевой в одной гамме фотки седня у вас», «Ваау как ты прекрасна!», «Оля я тебя обожаю, ты лучшая», «вау, какие красивые, нежные фотографии. Очень идёт тебе этот образ», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкина поделилась роскошным снимком, на котором засветила часть своей пышной груди. Она надела откровенный купальник и позировала на фоне воды и камней.

Напомним, что Ольга Серябкина заняла интересную позу и посветила бюстом: "Огонь-баба".

Как сообщала Politeka, Ольга Серябкина покорила объемными ягодицами в тесных лосинах: "Счастливые трусы не надевают!".

Также Politeka писала, что Ольга Серябкина еле удержала пышные объемы в бесстыжем платье: "Покорительница сердец".