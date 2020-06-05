Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", очень горяча и это невозможно заметить

Недавно красотка опубликовала фото, на которых позирует на квадроцикле, пишет Politeka.net. Снимки разлетелись по сети и появились в одной из фан-групп артистки.

В кадре Ольга предстала в черном топе с грубыми завязками на спине. Рукава состояли из сеточки и буфов.

На ноги красотка надела тонкие и короткие лосины, которые казались полупрозрачными.

Серябкина красиво выгнулась, выставив назад пятую точку и закинув руку на руль.

"Врываемся в июнь.💥☄️💫⭐️🪐", - написали авторы поста.

За 11 часов пост собрал более шести тысяч лайков.

"Можно ворваться !!! 🌹", "Опа.опа. Вот это Жара))", "Орешек июньский", "Неплохой календарь 🔥😁❤️❤️❤️", "Разрешите, пожалуйста 🤭", "Бомба 💣🤤", "На ударную что ли? 👏😊", "Пушка 🔥😍", "Я за вами наблюдаю после интервью с Собчак. У вас есть другие таланты, не нужно вам зад демонстрировать, пожалуйста!", "не соглашусь! Это тоже своего рода талант", "...Вот именно что она не похожа на других и не стесняется показывать, говорить, вести себя в кайф. Она этим и отличается от всех, она не фальшивая, ВЫ ЕЁ НЕ ПОНИМАЕТЕ ВООБЩЕ!!!", "Счастливые трусы не надевают!", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Серябкина надела платье, которое состояло из блестящей бахромы. От малейшего движения блестки раздвигались и оголяли виды на прелести красотки.

Звезда была без лифчика, ее грудь "расплылась" по телу. Прелести придерживали только тоненькие бретельки наряда.

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