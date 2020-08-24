Артистка знает, как выделить свои достоинства

Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", предстала в соблазнительном образе

От звезды фанатеют миллионы людей, которые по-разному высказывают свою любовь, пишет Politeka.net. Так, некоторые фанаты создают фан-странички, посвященные артистке.

В одной из таких групп появилось черно-белое фото красотки. Ольга позировала в сверкающем купальнике, обтянувшем ее невероятные формы.

Большая грудь выпирала под купальником, и ткань подчеркнула тонкую талию.

Накаченные ножки и ягодицы тоже "врезались" в память.

Ольга смотрела в камеру, при этом ее взгляд был томным, а губы подчеркнуты темной помадой.

"Спокойной ночи 🐊", - подписали авторы поста.

За семь часов пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"И купальник красивый🔥", "Даже и не знаю как теперь заснуть 😍", "👍Красотка", "Супер", "Уже практически добрый день)", "Оля ты словно русалка, пришедшая из глубин океана ЛЮБВИ И СТРАСТИ!!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥", "Красавица", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Серябкина позировала в купальнике телесного цвета с черными узорами. Звезда соблазнительно выгнулась, устроившись поудобней на траве. Певица одну руку подняла вверх, а волосы собрала в хвост. Образ получился довольно горячим и даже нежным.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкина появилась в облегающем комбинезоне на тонких бретельках. Грудь и ягодицы смотрелись красиво, и соблазнительно выпирали.

Певица позировала вполоборота к камере, глядя в камеру томным взглядом.

Ольга подняла ножку, тем самым еще больше подчеркнув совершенные формы.

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