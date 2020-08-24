Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, влаштувала гарячі танці
Модель отримала титул за свої пружні "булочки", якими ніяк не може перестати хвалитися в Instagram, пише Politeka.net. Красуня публікує різні фото і відео, щоб якомога краще продемонструвати свої форми.
На одному з останніх відео Кортес влаштувала гарячі танці (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). Красуня виставила в камеру п'яту точку в облягаючих білих шортиках. Зірка крутила п'ятою точкою, виконуючи тверк.
Модель присіла, ворушачи своїми пружними "булочками", при цьому обличчя її не було видно, тільки краєм ока можна помітити довге розпущене волосся і білий топік.
Також не можна не побачити накачані ніжки Кортес і її неймовірно тонку талію.
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За 16 годин пост зібрав понад 200 тисяч переглядів і багато коментарів.
Користувачі мережі відзначали неймовірно красиве тіло красуні і її плавні рухи.
"Ось це талант!", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Сьюзі Кортес опублікувала спекотні кадри, позуючи під душем. На відео модель була в кольоровому Бікіні на тонких бретельках. Груди навряд чи прикривали крихітні клаптики тканини, і можна було помітити краєм ока груди знаменитості.
Модель позувала під душем, стоячи до камери спиною.
Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес зняла ролик практично повністю оголеною: на ній видно лише сірі панчохи і рушник, обмотаний навколо голови. Ймовірно, дівчина тільки вийшла з душу і вирішила записати ці моменти на камеру.
У ролику красуня опустилася на коліна прямо на ліжку і прикрила голий бюст рукою.
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