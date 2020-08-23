Відомий британський шеф-кухар Джеймі Олівер запропонував урізноманітнити меню простою стравою родом з Південної Італії

Назва смачної страви "капоната", рецепт якої нагадує звичайне рагу, передає Politeka.net.

Секрет приготування простий - потрібно завжди вибирати хороші тверді баклажани з дуже невеликою кількістю насіння.

Для приготування знадобляться:

два великих баклажана;

одна маленька червона цибулина;

два зубчики часнику;

0,5 пучка свіжої петрушки (15 г);

дві ст. л. солоних каперсів;

одна жменя зелених оливок;

п'ять великих стиглих помідорів;

оливкова олія;

одна ч. л. з гіркою сушеного орегано;

дві-три ст. л. якісного оцту на травах;

дві ст. л. нарізаного мигдалю (за бажанням).

Крупно нарізати баклажан, дрібно нарізати цибулю, подрібнити часник.

Відокремити і нарізати листя петрушки, а далі дрібно нарізати стебла.

Промити, замочити і процідити каперси, видалити кісточки з оливок.

Крупно нарізати помідори, підсмажити мигдаль до світло-коричневого кольору.

У великій сковороді на невеликій кількості оливкової олії розігріти на слабкому вогні шматочки баклажана і орегано, додавши трохи морської солі. Все перемішати, щоб баклажани рівномірно вкрилися маслом.

Гріти на сильному вогні близько п'яти хвилин, весь час струшуючи.

Коли баклажани стали золотистими, додати цибулю, часник і стебла петрушки. Якщо стало сухо, додайте масла.

Через пару хвилин покласти висушені каперси і оливки, скропити трав'яним оцтом.

Після того, як оцет випарується, додати помідори і тушкувати близько 15 хвилин або до готовності.

Перед подачею на стіл спробувати на смак, приправити перцем, сіллю, оливковою олією і посипати нарізаними листям петрушки і мигдалем.

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