Відомий британський шеф-кухар Джеймі Олівер запропонував урізноманітнити меню простою стравою родом з Південної Італії
Назва смачної страви "капоната", рецепт якої нагадує звичайне рагу, передає Politeka.net.
Секрет приготування простий - потрібно завжди вибирати хороші тверді баклажани з дуже невеликою кількістю насіння.
Для приготування знадобляться:
- два великих баклажана;
- одна маленька червона цибулина;
- два зубчики часнику;
- 0,5 пучка свіжої петрушки (15 г);
- дві ст. л. солоних каперсів;
- одна жменя зелених оливок;
- п'ять великих стиглих помідорів;
- оливкова олія;
- одна ч. л. з гіркою сушеного орегано;
- дві-три ст. л. якісного оцту на травах;
- дві ст. л. нарізаного мигдалю (за бажанням).
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Крупно нарізати баклажан, дрібно нарізати цибулю, подрібнити часник.
Відокремити і нарізати листя петрушки, а далі дрібно нарізати стебла.
Промити, замочити і процідити каперси, видалити кісточки з оливок.
Крупно нарізати помідори, підсмажити мигдаль до світло-коричневого кольору.
У великій сковороді на невеликій кількості оливкової олії розігріти на слабкому вогні шматочки баклажана і орегано, додавши трохи морської солі. Все перемішати, щоб баклажани рівномірно вкрилися маслом.
Гріти на сильному вогні близько п'яти хвилин, весь час струшуючи.
Коли баклажани стали золотистими, додати цибулю, часник і стебла петрушки. Якщо стало сухо, додайте масла.
Через пару хвилин покласти висушені каперси і оливки, скропити трав'яним оцтом.
Після того, як оцет випарується, додати помідори і тушкувати близько 15 хвилин або до готовності.
Перед подачею на стіл спробувати на смак, приправити перцем, сіллю, оливковою олією і посипати нарізаними листям петрушки і мигдалем.
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