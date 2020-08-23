Відомий британський шеф-кухар Джеймі Олівер запропонував урізноманітнити меню простою стравою родом з Південної Італії 

Назва смачної страви "капоната", рецепт якої нагадує звичайне рагу, передає Politeka.net

Секрет приготування простий - потрібно завжди вибирати  хороші тверді баклажани з дуже невеликою кількістю насіння. 

Для приготування знадобляться: 

  • два великих баклажана;
  • одна маленька червона цибулина;
  • два зубчики часнику;
  • 0,5 пучка свіжої петрушки (15 г);
  • дві ст. л. солоних каперсів;
  • одна жменя зелених оливок;
  • п'ять великих стиглих помідорів;
  • оливкова олія;
  • одна ч. л. з гіркою сушеного орегано;
  • дві-три ст. л. якісного оцту на травах;
  • дві ст. л. нарізаного мигдалю (за бажанням).

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Крупно нарізати баклажан, дрібно нарізати цибулю, подрібнити часник. 

Відокремити і нарізати листя петрушки, а далі дрібно нарізати стебла. 

Промити, замочити і процідити каперси, видалити кісточки з оливок.

Крупно нарізати помідори, підсмажити мигдаль до світло-коричневого кольору.

У великій сковороді на невеликій кількості оливкової олії розігріти на слабкому вогні шматочки баклажана і орегано, додавши трохи морської солі. Все перемішати, щоб баклажани рівномірно вкрилися маслом.

Гріти на сильному вогні близько п'яти хвилин, весь час струшуючи. 

Коли баклажани стали золотистими, додати цибулю, часник і стебла петрушки. Якщо стало сухо, додайте масла. 

Через пару хвилин покласти висушені каперси і оливки, скропити трав'яним оцтом.

Після того, як оцет випарується, додати помідори і тушкувати близько 15 хвилин або до готовності.

Перед подачею на стіл спробувати на смак, приправити перцем, сіллю, оливковою олією і посипати нарізаними листям петрушки і мигдалем. 

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