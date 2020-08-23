Известный британский шеф-повар Джейми Оливер предложил разнообразить меню простым блюдом родом из южной Италии

Название вкусного блюда "капоната", рецепт которого напоминает обычное рагу, передает Politeka.net.

Секрет приготовления прост - нужно всегда выбирать хорошие твердые баклажаны с очень небольшим количеством семян.

Для приготовления понадобятся:

два больших баклажана;

одна маленькая красная луковица;

два зубчика чеснока;

0,5 пучка свежей петрушки (15 г);

две ст. л. соленых каперсов;

одна горсть зеленых оливок;

пять крупных спелых помидоров;

оливковое масло;

одна ч.л. с горкой сушеного орегано;

две-три ст. л. качественного уксуса на травах;

две ст. л. нарезанного миндаля(по желанию).

Крупно нарезать баклажан, мелко нарезать лук, измельчить чеснок.

Отделить и нарезать листья петрушки, а далее мелко нарезать стебли.

Промыть, замочить и процедить каперсы, удалить косточки из оливок.

Крупно нарезать помидоры, поджарить миндаль до светло-коричневого цвета.

В большой сковороде на небольшом количестве оливкового масла разогреть на слабом огне кусочки баклажана и орегано, добавив немного морской соли. Все перемешать, чтобы баклажаны равномерно покрылись маслом.

Греть на сильном огне около пяти минут, все время встряхивая.

Когда баклажаны стали золотистыми, добавить лук, чеснок и стебли петрушки. Если стало сухо, добавьте масла.

Через пару минут положить высушенные каперсы и оливки, сбрызнуть травяным уксусом.

После того, как уксус испарится, добавить помидоры и тушить около 15 минут или до готовности.

Перед подачей на стол попробовать на вкус, приправить перцем, солью, оливковым маслом и посыпать нарезанными листьями петрушки и миндалем.

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