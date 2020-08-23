Известный британский шеф-повар Джейми Оливер предложил разнообразить меню простым блюдом родом из южной Италии
Название вкусного блюда "капоната", рецепт которого напоминает обычное рагу, передает Politeka.net.
Секрет приготовления прост - нужно всегда выбирать хорошие твердые баклажаны с очень небольшим количеством семян.
Для приготовления понадобятся:
- два больших баклажана;
- одна маленькая красная луковица;
- два зубчика чеснока;
- 0,5 пучка свежей петрушки (15 г);
- две ст. л. соленых каперсов;
- одна горсть зеленых оливок;
- пять крупных спелых помидоров;
- оливковое масло;
- одна ч.л. с горкой сушеного орегано;
- две-три ст. л. качественного уксуса на травах;
- две ст. л. нарезанного миндаля(по желанию).
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Крупно нарезать баклажан, мелко нарезать лук, измельчить чеснок.
Отделить и нарезать листья петрушки, а далее мелко нарезать стебли.
Промыть, замочить и процедить каперсы, удалить косточки из оливок.
Крупно нарезать помидоры, поджарить миндаль до светло-коричневого цвета.
В большой сковороде на небольшом количестве оливкового масла разогреть на слабом огне кусочки баклажана и орегано, добавив немного морской соли. Все перемешать, чтобы баклажаны равномерно покрылись маслом.
Греть на сильном огне около пяти минут, все время встряхивая.
Когда баклажаны стали золотистыми, добавить лук, чеснок и стебли петрушки. Если стало сухо, добавьте масла.
Через пару минут положить высушенные каперсы и оливки, сбрызнуть травяным уксусом.
После того, как уксус испарится, добавить помидоры и тушить около 15 минут или до готовности.
Перед подачей на стол попробовать на вкус, приправить перцем, солью, оливковым маслом и посыпать нарезанными листьями петрушки и миндалем.
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