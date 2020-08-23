Известный британский шеф-повар Джейми Оливер предложил разнообразить меню простым блюдом родом из южной Италии 

Название вкусного блюда "капоната", рецепт которого напоминает обычное рагу, передает Politeka.net

Секрет приготовления прост - нужно всегда выбирать  хорошие твердые баклажаны с очень небольшим количеством семян. 

Для приготовления понадобятся: 

  • два больших баклажана;
  • одна маленькая красная луковица;
  • два зубчика чеснока;
  • 0,5 пучка свежей петрушки (15 г);
  • две ст. л. соленых каперсов;
  • одна горсть зеленых оливок;
  • пять крупных спелых помидоров;
  • оливковое масло;
  • одна ч.л. с горкой сушеного орегано;
  • две-три ст. л. качественного уксуса на травах;
  • две ст. л. нарезанного миндаля(по желанию).

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Крупно нарезать баклажан, мелко нарезать лук, измельчить чеснок. 

Отделить и нарезать листья петрушки, а далее мелко нарезать стебли. 

Промыть, замочить и процедить каперсы, удалить косточки из оливок.

Крупно нарезать помидоры, поджарить миндаль до светло-коричневого цвета.

В большой сковороде на небольшом количестве оливкового масла разогреть на слабом огне кусочки баклажана и орегано, добавив немного морской соли. Все перемешать, чтобы баклажаны равномерно покрылись маслом.

Греть на сильном огне около пяти минут, все время встряхивая. 

Когда баклажаны стали золотистыми, добавить лук, чеснок и стебли петрушки. Если стало сухо, добавьте масла. 

Через пару минут положить высушенные каперсы и оливки, сбрызнуть травяным уксусом.

После того, как уксус испарится, добавить помидоры и тушить около 15 минут или до готовности.

Перед подачей на стол попробовать на вкус, приправить перцем, солью, оливковым маслом и посыпать нарезанными листьями петрушки и миндалем. 

Напомним, что шеф-повар поделился рецептом вкуснейшего жульена: "Отправьте в духовку на...".

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