Известный английский повар, ресторатор и популяризатор домашней кулинарии Джейми Оливер раскрыл рецепты вкусных салатов

Данные блюда вкусные, полезные и просты в приготовлении, пишет Politeka.net.

Для приготовления этого салата понадобятся 20 средних или больших креветок, 10 небольших кабачков, шесть ложек столового масла, два лайма, одна столовая ложка имбиря, два измельченных перца-чили, маленькие пучки кинзы и мяты, а также две столовые ложки соевого соуса.

Для начала нужно очистить креветки, срезать с лайма цедру, которую нужно измельчить. Тонко нарезать кабачки кружочками и положить их в миску.

На разогретую сковороду добавить масло, креветки, цедру лайма и имбирь. Обжаривать и помешивать, пока креветки не станут немного золотистыми. Снять с огня, спустя полминуты, добавить кабачки, сок лайма, чили и травы, перец - на свой вкус.

В полученный салат добавляем соевый соус, перемешать и подавать пока кабачки не остыли. От мысли о блюде слюнки текут.

Оливер раскрыл и секрет приготовления Французского салата. Для него нужны: большой кочан салата фризе, шесть шт обычного шалота, пучок лука-резанца, две горсти стручков молодой фасоли, небольшое количество свежих листьев кервеля, два кочана салата-латука, белый винный уксус.

Для заправки понадобятся: пара зубчиков измельченного чеснока; семь столовых ложек дижонской горчицы; девять столовых ложек оливкового масла, молотый черный перец и морская соль.

Лук-шалот нарезается и маринуется в винном уксусе на 15 минут. В салате фризе срезаются темные листья, а бело-желтые - мыть холодной водой, вместе с кервелем и резанцом. Высушить.

Отварить стручки фасоли в соленой кипящей воде до мягкости, дождаться пока остынет.

Плохие листья кочанов салата-латука также убираются, режутся на восемь частей. Все смешать, добавив лук-шалот без уксуса.

Для приготовления заправки четыре столовых ложки уксуса выливаются в посуду, добавляется соль, чеснок, горчица, оливковое масло, постоянно помешивая. При желании добавляется перец.

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