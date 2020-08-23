Колишній чоловік співачки Ані Лорак турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу зворушив мережу сімейним кадром

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав свою матір, сестру та інших родичів.

"Сім'я ❤️", - підписав фото Мурат, на якому втім відсутні його дочка і колишня дружина.

У кадрі бізнесмен сидить на дивані в оточенні чотирьох жінок. Він і його родички тепло посміхаються в камеру.

Як відомо, десятирічний шлюб Кароліни і Мурата розпався через зраду останнього. Влітку 2018 року з'явилися чутки, що красень закрутив роман з моделлю Яною Бєляєвою. Підтвердження не змусило себе довго чекати: папарацці застукали парочку в одному з нічних розважальних закладів.

Після розлучення Лорак забрала їх спільну дочку Софію, проте все ж дозволяє дівчинці бачиться з батьком.

Користувачі кинулися обговорювати пост Мурата:

"Мої хороші, мої рідні!!!! Як рада бачити вас всіх разом!!! Муратик, Гонжа, матуся і сім'я!!!! Це здорово ви всі разом!!! Гонжа, моя улюблена сестра, а Мурат мій єдиний синочок-красень! Добра, удачі, радості, любові і всього найкращого!!! Завжди ваша Світлана!!! ❤️"

"Твої очі яскраві🎉"

"Найголовніше бажаю здоров'я, а щастя у вас вже є! ❤️ Така велика сім'я. 😍 😍 😍 "

Раніше ми повідомляли, в одному з останніх інтерв'ю Лорак розповіла про те, що її 9-річна дочка мріє про братика.

"Вона завжди отримує величезне задоволення, коли до нас приїжджає її двоюрідний брат. Дочка з самого народження хотіла мати братика. Але, як то кажуть, людина припускає, а Бог має», - зазначила Лорак.

Нагадаємо, що щаслива Ані Лорак приголомшила виглядом поруч з донькою в новому іміджі: "Соню просто не впізнати".

Також Politeka писала, що Ані Лорак з дочкою, що підросла довела всіх до сліз, зворушливі кадри: "яка Софія...".