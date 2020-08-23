Знаменита модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила користувачів мережі пікантними знімками в занадто відвертому вбранні
Як повідомляє Politeka.net, Кайлі Дженнер, схоже, також втомилася сидіти вдома. Модель так звикла до постійних робочих проектів, зйомок і зміні образів, що перебування на карантині їй явно в тягар, вона постійно просить своїх шанувальників підказати їй назву хорошого фільму або книги.
Цього разу молодша сестра Кардашьян перевершила сама себе, поставши перед шанувальниками в занадто відвертому повсякденному вбранні, який можуть приміряти лише власниці ідеальних форм.
Дівчина обрала для нового знімального дня спокусливий комплект: топ, що відкриває груди, а також штани з високою посадкою. Білий колір вбрання відмінно підкреслив засмагу тіла популярної в мережі красуні, а фасон – її видатні форми: пишні стегна і груди, а також тонку талію.
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На додаток до спокусливого аутфіта Кайлі підібрала туфлі на шпильках, сумку-клатч з крокодилячої шкіри, а також золоті прикраси. Волосся юна красуня розпустила по плечах, а макіяж зробила в нюдових тонах. Зірка зробила селфі, а також показала фото в повний зріст.
Фолловери просто не могли відвести погляд від нових знімків і засипали красуню безліччю компліментів.
"Це екстравагантно💓", "Кім Кардашьян навіть не зрівнятися з нею"," це те, що я кажу, ти професіонал в моді, обійми красивої Леді", "Красива дівчина 💓 👍", "Ти виглядаєш просто вау, приголомшлива красоточка 🔥 ", "Справжній витвір мистецтва, неймовірне тіло🌷».
Нагадаємо, апетитна Кайлі Дженнер в міні-бікіні дала помилуватися своїми ласими місцями.
Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер в нижній білизні вигнулася на ліжку, заманюючи до себе.
Як Politeka повідомляла, що пустотлива Кайлі Дженнер з мокрими "близнючками" показала, як виглядає насолода.