Знаменитая модель и бизнесвумен Кайли Дженнер впечатлила пользователей сети пикантными снимками в слишком откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, Кайли Дженнер, похоже, также устала сидеть дома. Модель так привыкла к постоянным рабочим проектам, съемкам и смене образов, что пребывание на карантине ей явно в тягость, она постоянно просит своих поклонников подсказать ей название хорошего фильма или книги.

В этот раз младшая сестра Кардашьян превзошла сама себя, представ перед поклонниками в слишком откровенном повседневном наряде, который могут примерять лишь обладательницы идеальных форм.

Девушка выбрала для нового съемочного дня соблазнительный комплект: топ, открывающий грудь, а также брюки с высокой посадкой. Белый цвет наряда отлично подчеркнул загар тела популярной в сети красавицы, а фасон – ее выдающиеся формы: пышные бедра и грудь, а также тонкую талию.

В дополнение соблазнительно аутфита Кайли подобрала туфли на шпильках, сумку-клатч из крокодиловой кожи, а также золотые украшения. Волосы юная красавица распустила по плечам, а макияж сделала в нюдовых тонах. Звезда сделала селфи, а также показала фото в полный рост.

Фолловеры просто не могли отвести взгляд от новых снимков и засыпали красавицу множеством комплиментов.



«Это экстравагантно💓», «Ким Кардашьян даже не сравниться с ней», «Это то, что я говорю, ты профессионал в моде, объятия красивой леди», «Красивая девушка 💓👍», «Ты выглядишь просто вау, потрясающая красоточка 🔥», «Настоящее произведение искусства, божественное тело🌷».

Напомним, аппетитная Кайли Дженнер в мини-бикини дала полюбоваться своими лакомыми местами.

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