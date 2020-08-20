Известная модель Кайли Дженнер показала себя на радость фанатов

На фото Кайли позировала в черных трусиках и топе. Красотка сидела на кровати, наклонившись в сторону камеры. Дженнер оставила волосы распущенными и взялась за них рукой. На второй фотографии красотка уже полулежа показала себя и потянулась к фотографу, выгибаясь еще больше. Дженнер сделала губы уточкой, делая снимок немного игривым. На третьем кадре Кайли уже просто показала свою внешность, устроившись поудобней на кровати. Красотку видно было по бюст и она просто смотрела в камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Откуда эти фото?", "Почему ты поддерживаешь пластик?", "Никто не любит", "Базовая и пластиковая", "Люблю ее", "Love it", "Привет, детка, как ты? Хорошей ночи", "Целую, тебя тоже", "Мне нравится", "Тебе одной лучше, намного лучше", "Ты выглядишь так серьезно", "Hermosa".

Ранее мы сообщали, что американская икона стиля и модель Кайли Дженнер сверкнула роскошной фигурой в крохотном купальнике.

Так, красотка позирует в крохотном купальнике, демонстрируя аппетитные прелести во всей красе. Модель в этот момент купается под летним душем, застыв в пикантной позе.

Напомним, Кендалл Дженнер в бикини соблазнительно нагнулась и показала себя во всей красе

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