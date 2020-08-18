Американская икона стиля и модель Кайли Дженнер сверкнула роскошной фигурой в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в крохотном купальнике, демонстрируя аппетитные прелести во всей красе. Модель в этот момент купается под летним душем, застыв в пикантной позе.

Кадры Дженнер решила никак не подписывать, хотя ее поклонники и без того пришли в восторг от увиденного.

«Жаркая кокетка», «разве у кого-то есть более длинные волосы?», «божественная красотка», «ты выглядишь отпадно», «роковая красота», «ох, жарко стало», «это вид на миллион», «б

«Гаряча кокетка», « хіба у кого - то є більш довге волосся?», «Божественна красуня», «Ти виглядаєш відпадно», «фатальна Краса», «ох, жарко стало», «це вид на мільйон», «боже, як хочеться до тебе», - пишуть вони.

оже, как хочется к тебе», - пишут они.

Как сообщалось до этого, одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в одном белье.

Известно, что модель имеет массу фанатов по всему миру, которые создают фан-странички. Так, в одной из таких групп появились архивные черно-белые фото звезды.

На снимках модель предстала в одном кружевном белье, да еще и в постели, дав разыграться фантазии своих поклонников и ублажив их.

Напомним, Кайли Дженнер показала, как надо соблазнять в простом бежевом бикини

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер в невидимом бикини без стыда измазалась маслом перед камерой

А еще Politeka сообщала, что аппетитная Кайли Дженнер отпила из бокала и сразу задрала платье