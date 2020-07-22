Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала томные изгибы в синем купальнике

В этот раз на странице звезды в Инстаграм появился яркий кадр из пляжного отдыха. Анастасия каждый день веселится на пляже, снимается в модных фотосессиях и даже устраивает рекламные видеоролики с различными товарами для поклонниц.

Также девушка любит показывать свое тело без лишних украшений и смело заявляет после равнений со знаменитыми сестрами Кардашьян, что ей это не нравится, ведь она "гораздо лучше их".

В этот раз на солнечном фото Квитко блеснула формами в весьма смелом бикини синего цвета на тонких завязочках, что совсем не скрывало ее грудь, которая, как выразились фанаты, "вот-вот лопнет от напряжения".

«Попасть во Флориду бы, поразвлекаться на пляже также», «Ты такая любвеобильная женщина», «сводишь с ума, детка», «Настя, не шали!», «Loveee u❤️❤️❤️❤️», «Ооо да беби🍆🍆🍆👍😍😘», «Ммм такой соблазнительный вид на эту детку», «Будоражит, крошка», «X нужно больше таких купальников👙❤️❤️👙👙❤️», « это просто мед 😙🔥🔥😙», «Невероятно соблазнительный и сладкий вид, Настя!», « Горячее чертовски упругое и сочное тело богини», - написали фанаты.

Уже довольно давно Анастасия любит проводить время на пляже, показывать фигуру в модных купальниках и белье, а также подчеркивать достоинства весьма пикантными нарядами, совсем не скрывающими ее достоинств. После того, как девушка заметно увеличила ягодицы и грудь, она старается показывать "новую" себя как можно чаще и как можно больше.

Недавно Анастасия прогулялась на пляже в нюдовом бикини без завязок и принтов - простенький лифчик без лямок едва скрыл внушительную грудь, а трусики с высокой талией удачно подчеркнули бедра молодой модели. При этом сама девушка повернулась к объективу боком, чтобы в очередной раз сделать акцент на пятой точке.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.