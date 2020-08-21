Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер блеснула шикарной фигурой в бикини
Знаменитость завоевала фанатов во всем мире, благодаря своей невероятной внешности, пишет Politeka.net. Поклонники создали массу фан-страничек в Инстаграм, где публикуют одни из самых жарких фото красотки.
Так, в одной из групп опубликовали горячие снимки Кайли в купальниках.
На первых двух фото звезда позировала в розовом мини-бикини, которое держалось на тончайших бретельках. Последние сильно напряглись под тяжестью пышной груди звезды. Треугольники ткани обтянули бюст звезды, а небольшое расстояние между прелестями придавало образу еще большей смелости.
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Маленький поясок на талии подчеркнул изгиб и привлекал внимание, а бедра красотки смотрелись идеально в облегающих плавках.
Модель завершила образ и другими украшениями, она распустила волосы, закинув их набок и улыбнулась.
На другом фото Дженнер позировала на песке в вязаном купальнике и большой шляпе. Тело красотки блестело, вероятно, от воды после купания.
Звезда расселась на песке и смотрела в камеру.
За 11 часов пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали, что вид у Кайли невероятный.
"Идеал!", - написал один из фанатов.
Напомним, Кайли Дженнер предстала в комбинезоне на тонких бретельках. Легкая ткань обтянула большую грудь знаменитости, а также тонкую талию и бедра красивой формы.
Кайли повернулась спиной к камере, засветив пикантный вырез. Огромный разрез едва ли не открывал виды на самое интимное, при этом подчеркнув упругие ягодицы.
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