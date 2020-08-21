Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер блеснула шикарной фигурой в бикини

Знаменитость завоевала фанатов во всем мире, благодаря своей невероятной внешности, пишет Politeka.net. Поклонники создали массу фан-страничек в Инстаграм, где публикуют одни из самых жарких фото красотки.

Так, в одной из групп опубликовали горячие снимки Кайли в купальниках.

На первых двух фото звезда позировала в розовом мини-бикини, которое держалось на тончайших бретельках. Последние сильно напряглись под тяжестью пышной груди звезды. Треугольники ткани обтянули бюст звезды, а небольшое расстояние между прелестями придавало образу еще большей смелости.

Маленький поясок на талии подчеркнул изгиб и привлекал внимание, а бедра красотки смотрелись идеально в облегающих плавках.

Модель завершила образ и другими украшениями, она распустила волосы, закинув их набок и улыбнулась.

На другом фото Дженнер позировала на песке в вязаном купальнике и большой шляпе. Тело красотки блестело, вероятно, от воды после купания.

Звезда расселась на песке и смотрела в камеру.

За 11 часов пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что вид у Кайли невероятный.

"Идеал!", - написал один из фанатов.

Напомним, Кайли Дженнер предстала в комбинезоне на тонких бретельках. Легкая ткань обтянула большую грудь знаменитости, а также тонкую талию и бедра красивой формы.

Кайли повернулась спиной к камере, засветив пикантный вырез. Огромный разрез едва ли не открывал виды на самое интимное, при этом подчеркнув упругие ягодицы.

Напомним, Кайли Дженнер в нижнем белье выгнулась на кровати, завлекая к себе: "Love it"

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