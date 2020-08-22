Дочка популярної російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка зараз бореться з раком, приголомшила словами про початок нового шляху

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"До настання осені залишилося зовсім небагато. Якщо весна для нас це час пробудження і світанку, то осінь для когось це час роздумів і асоціюється з сумом. Пушкін любив осінь, для нього це була свого роду муза", - йдеться в повідомленні.

Водночас Ганна Заворотнюк розповіла, що думає про цей період року.

"Якщо подумати, то осінь для багатьох це початок нового шляху, хтось перший раз в перший клас, хтось в Інститут, хтось повертається з відпусток до роботи. В цілому, це час коли треба зібратися з думками, щоб йти вперед і далі», - йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах дочка Заворотнюк позує сидячи на сходах, про щось задумливо розмірковуючи.

До цього ми розповідали про те, що дочка Заворотнюк пройшла кілька тестів на китайський вірус. Обидва показали негативний результат.

Нагадавши, батько Жанни Фріске здивував словами про хворобу Заворотнюк: "спочатку стало краще, а потім...".

Як повідомляла Politeka, хвора на рак Заворотнюк вирішила перервати мовчання через рік, стан актриси різко змінився.

Також Politeka писала про останній надії на порятунок Заворотнюк, батько Жанни Фріске не стримався.